Зеленський хоче притягувати до відповідальності за невиконання рішень РНБО

https://racurs.ua/ua/n151006-zelenskyy-hoche-prytyaguvaty-do-vidpovidalnosti-za-nevykonannya-rishen-rnbo.html

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Володимир Зеленський у п’ятницю, 26 лютого, ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 19 лютого щодо стану виконання рішень РНБО. Документ передбачає, що Кабінет міністрів забезпечуватиме виконання органами виконавчої влади рішень Ради нацбезпеки та оборони.

Відповідний указ сьогодні було розміщено на сайті президента України.

Зокрема, в рішенні РНБО вказано, що уряд повинен:

а) забезпечувати виконання органами виконавчої влади рішень РРНБО, введених у дію указами президента;

б) вжити заходів щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності осіб, винних у невиконанні рішень РНБО, підписаних Зеленським;

в) запровадити процедуру схвалення Кабміном планів організації виконання завдань, визначених у рішеннях РНБО.

Прем'єр Денис Шмигаль має особисто контролювати діяльність керівників органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання рішень РНБО.

Нагадаємо, РНБО 19 лютого вирішив запровадити санкції проти низки осіб, серед яких — Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

2 лютого президент Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Також на п’ять років запровадили санкції проти каналів 112 Україна, NewsOne, ZIK, які пов’язують з Віктором Медведчуком.