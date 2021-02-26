В Україні 27 лютого очікується дощ та мокрий сніг

https://racurs.ua/ua/n151007-mokryy-snig-povertaietsya-pogoda-v-ukrayini-na-27-lutogo-karta.html

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Погода в Україні 27 лютого очікується з дощем та мокрим снігом (у більшості регіонів невеликим, на заході — помірним).

Загалом денна температура знизиться на 2−5°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 27 лютого буде дощовою. Вночі температура повітря становитиме +2…+4°, вдень -+4…+6°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові вночі буде з дощем, вдень — зі снігом та мокрим снігом. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +3…+5°, вдень — піднімуться до +5…+7°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів вночі та з дощем вдень. Вночі очікується температура повітря +3…+5°, вдень — +7…+9°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі також буде без опадів вночі та з дощем вдень. Вночі термометри покажуть +2…+4°, вдень — +3…+5°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові буде зі снігом та мокрим снігом вдень та вночі. Протягом доби температура перебуватиме в межах +3…+5°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті також буде зі снігом та мокрим снігом протягом доби. Вночі температура становитиме +3…+5°, вдень повітря прогріється до +7…+9°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 27 лютого буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.