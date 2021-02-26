Байден пообещал Украине помочь противостоять агрессии России. Фото: thebell.io

https://racurs.ua/n151008-bayden-poobeschal-ukraine-pomoch-protivostoyat-agressii-rossii.html

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Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконную аннексию Крыма.

Кроме того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии. Об этом заявил президент США Джо Байден, текст его заявления опубликован на сайте Белого дома.

Сегодня семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность своей соседней Украины, когда вторглась в Крым. Соединенные Штаты поддерживают Украину и ее союзников с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина, — заявил Байден.



Американский лидер пообещал, что Вашингтон продолжит работу по привлечению России к ответственности за злоупотребления и агрессию в Украине. По словам Байдена, его страна продолжит чтить память Революции достоинства, «в которой украинский народ столкнулся с огнем снайперов и силовиков на Майдане, требуя нового начала для своей страны».

Напомним, президент США Джо Байден во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности пообещал дать отпор нелепому поведению России. Также американский лидер заявил, что США полностью вернулись к трансатлантическому сообществу, которое должно сплотиться для решения общих проблем.