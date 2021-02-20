Байден пообещал дать отпор «безрассудному поведению России»

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Президент США Джо Байден пообещал дать отпор безрассудному поведению России в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Также американский лидер заявил, что США полностью вернулись в трансатлантическое сообщество, которое должно сплотиться для решения общих проблем.

Кремль атакует демократические государства и пытается коррумпировать наши правительства. Лидеры России хотят, чтобы все думали, что наша система еще более, или так же коррумпирована, как их. Но мир знает, что это не так, это знают и граждане России. Дать отпор безрассудному поведению России, в том числе и в ответ на кибератаки в США и по всему миру, критически важно для обеспечения коллективной безопасности, — цитирует Байдена «Голос Америки».

По мнению президента США, вызовы, которые исходят от Москвы, отличаются от угроз, исходящих от Китая, однако также являются реальными. Байден, который ранее неоднократно называл режим Путина ключевой угрозой для безопасности США, осудил агрессию Кремля и тактику запугивания демократических стран. Кроме этого, он подчеркнул, что территориальная целостность Украины остается приоритетом для Запада.

Уже семь лет Россия находится в Крыму и поддерживает войну на Донбассе. В течение этих семи лет погибло 13 тыс. украинских граждан, а почти 1,5 млн были вынуждены покинуть свои дома. США продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, — заявила представитель Госдепартамента США Андреа Калан.

Напомним, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности также выступили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые выразили поддержку наличию сильных трансатлантических связей и необходимости противостоять росту и влиянию автократических режимов.