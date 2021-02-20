Байден пообіцяв дати відсіч «безглуздій поведінці Росії»

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Президент США Джо Байден пообіцяв дати відсіч безглуздій поведінці Росії під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Також американський лідер заявив, що США повністю повернулися до трансатлантичного співтовариства, яке повинно згуртуватися для вирішення спільних проблем.

Кремль атакує демократичні держави і намагається корумпувати наші уряди. Лідери Росії хочуть, щоб всі думали, що наша система ще більш або так само корумпована, як і їхня. Але світ знає, що це не так, це знають й громадяни Росії. Дати відсіч безглуздій поведінці Росії, зокрема й у відповідь на кібератаки в США і по всьому світу, критично важливо для забезпечення колективної безпеки, — цитує Байдена «Голос Америки».

На думку президента США, виклики, які виходять від Москви, відрізняються від загроз, що виходять від Китаю, проте також є реальними. Байден, який раніше неодноразово називав режим Путіна ключовою загрозою для Вашингтона, засудив агресію Кремля і тактику залякування й цькування демократичних країн. Окрім цього, він наголосив, що територіальна цілісність України залишається пріоритетом для Заходу.

Уже сім років Росія перебуває в Криму і підтримує війну на Донбасі. Впродовж цих семи років загинуло 13 тис. українських громадян, а майже 1,5 млн були змушені покинути свої домівки. США продовжують підтримувати територіальну цілісність України, — заявила представник Держдепартаменту США Андреа Калан.



Нагадаємо, в рамках Мюнхенської безпекової конференції також виступили канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, які висловили підтримку наявності сильних трансатлантичних зв’язків і необхідності протистояти зростанню і впливу автократичних режимів.