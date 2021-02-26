Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
СНБО ввел санкции против 10 экс-офицеров, фото: СНБО

СНБО ввел санкции против 10 офицеров-госизменников (СПИСОК)

26 фев 2021, 19:45
999

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против 10 бывших офицеров-чиновников.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о на брифинге по результатам заседания СНБО.

По словам Данилова, сегодня СНБО рассматривал вопрос санкций в отношении тех должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали Украину.

Было принято решение относительно десяти человек:

  • Березовский Денис Валентинович — в прошлом контр-адмирал;
  • Шапортов Станислав Владимирович — в прошлом генерал-майор;
  • Няньчур Сергей Николаевич — в прошлом генерал-майор юстиции;
  • Котовский Юрий Алексеевич — в прошлом генерал-майор;
  • Якименко Александр Григорович — в прошлом генерал-майор, бывший глава СБУ;
  • Тоцкий Владимир Владимирович — в прошлом генерал-майор;
  • Ганжа Сергей Валентинович — в прошлом генерал-майор;
  • Елисеев Сергей Станиславович — в прошлом вице-адмирал;
  • Шакуро Дмитрий Александрович — в прошлом контр-адмирал;
  • Захарченко Виталий Юрьевич — в прошлом генерал внутренней службы Украины.

Все эти 10 человек лишены всех государственных наград и всех званий.

У них ни одного звания украинского на сегодняшний день нет. К ним применен максимальный пул санкций, которые позволяет наше законодательство — это 13 пунктов, — подчеркнул Данилов.


Он добавил, что вскоре перечень примененных санкций будет обнародован на сайте СНБО.

Данилов отметил, что эти лица не находятся на территории Украины, однако в Украине у них есть активы и собственность, которые после подписания соответствующего указа подпадут под санкции.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров