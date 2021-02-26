СНБО ввел санкции против 10 офицеров-госизменников (СПИСОК)https://racurs.ua/n151012-snbo-vvel-sankcii-protiv-10-oficerov-gosizmennikov-spisok.htmlРакурс
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против 10 бывших офицеров-чиновников.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о на брифинге по результатам заседания СНБО.
По словам Данилова, сегодня СНБО рассматривал вопрос санкций в отношении тех должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали Украину.
Было принято решение относительно десяти человек:
- Березовский Денис Валентинович — в прошлом контр-адмирал;
- Шапортов Станислав Владимирович — в прошлом генерал-майор;
- Няньчур Сергей Николаевич — в прошлом генерал-майор юстиции;
- Котовский Юрий Алексеевич — в прошлом генерал-майор;
- Якименко Александр Григорович — в прошлом генерал-майор, бывший глава СБУ;
- Тоцкий Владимир Владимирович — в прошлом генерал-майор;
- Ганжа Сергей Валентинович — в прошлом генерал-майор;
- Елисеев Сергей Станиславович — в прошлом вице-адмирал;
- Шакуро Дмитрий Александрович — в прошлом контр-адмирал;
- Захарченко Виталий Юрьевич — в прошлом генерал внутренней службы Украины.
Все эти 10 человек лишены всех государственных наград и всех званий.
У них ни одного звания украинского на сегодняшний день нет. К ним применен максимальный пул санкций, которые позволяет наше законодательство — это 13 пунктов, — подчеркнул Данилов.
Он добавил, что вскоре перечень примененных санкций будет обнародован на сайте СНБО.
Данилов отметил, что эти лица не находятся на территории Украины, однако в Украине у них есть активы и собственность, которые после подписания соответствующего указа подпадут под санкции.