СНБО ввел санкции против 10 экс-офицеров, фото: СНБО

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Ракурс

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против 10 бывших офицеров-чиновников.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о на брифинге по результатам заседания СНБО.

По словам Данилова, сегодня СНБО рассматривал вопрос санкций в отношении тех должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали Украину.

Было принято решение относительно десяти человек:

Березовский Денис Валентинович — в прошлом контр-адмирал;

Шапортов Станислав Владимирович — в прошлом генерал-майор;

Няньчур Сергей Николаевич — в прошлом генерал-майор юстиции;

Котовский Юрий Алексеевич — в прошлом генерал-майор;

Якименко Александр Григорович — в прошлом генерал-майор, бывший глава СБУ;

Тоцкий Владимир Владимирович — в прошлом генерал-майор;

Ганжа Сергей Валентинович — в прошлом генерал-майор;

Елисеев Сергей Станиславович — в прошлом вице-адмирал;

Шакуро Дмитрий Александрович — в прошлом контр-адмирал;

Захарченко Виталий Юрьевич — в прошлом генерал внутренней службы Украины.

Все эти 10 человек лишены всех государственных наград и всех званий.

У них ни одного звания украинского на сегодняшний день нет. К ним применен максимальный пул санкций, которые позволяет наше законодательство — это 13 пунктов, — подчеркнул Данилов.



Он добавил, что вскоре перечень примененных санкций будет обнародован на сайте СНБО.

Данилов отметил, что эти лица не находятся на территории Украины, однако в Украине у них есть активы и собственность, которые после подписания соответствующего указа подпадут под санкции.