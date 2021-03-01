Зеленський здає аналізи. Фото: DPA

https://racurs.ua/ua/n151105-plan-vakcynaciyi-v-ukrayini-zminyly-koly-pryscheplyat-zelenskogo.html

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Національний план вакцинації змінило Міністерство охорони здоров’я України.

Це дозволяє президенту країни Володимирові Зеленському та іншим чиновникам отримати щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19. Спершу першим публічно вакцину отримає міністр охорони здоров’я Максим Степанов, потім Зеленський. Про це очільник МОЗ заявив 1 березня на брифінгу.

Сьогодні були внесені зміни у наш національний план вакцинації. Це дає нам можливість у публічний спосіб вакцинуватися міністру охорони здоров’я та президенту України, — заявив Степанов.



Нагадаємо, від початку кампанії з вакцинації в Україні щепили 3 тис. 141 особу. Вакцинація у неділю, 28 лютого, не проводилася, а загалом за минулі вихідні щеплення від COVID-19 отримали лише 90 осіб. Це не сподобалося президентові Володимирові Зеленському. Він вимагає не зупиняти вакцинацію в Україні на вихідні та свята.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вже сьогодні, 1 березня, у прямому ефірі вакцинувався від коронавірусної хвороби COVID-19. А в Офісі президента раніше повідомляли, що поки не вирішили, якою саме вакциною отримає щеплення президент Володимир Зеленський.