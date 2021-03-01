Зеленский сдает анализы. Фото: DPA

https://racurs.ua/n151105-plan-vakcinacii-v-ukraine-izmenili-kogda-privivku-poluchit-zelenskiy.html

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Национальный план вакцинации изменил Минздрав Украины.

Это позволяет президенту страны Владимиру Зеленскому и другим чиновникам получить прививку от коронавирусной болезни COVID-19. Сначала первым публично вакцину получит министр здравоохранения Максим Степанов, затем Зеленский. Об этом глава Минздрава заявил 1 марта на брифинге.

Сегодня были внесены изменения в наш национальный план вакцинации. Это дает нам возможность публичным способом вакцинироваться министру здравоохранения и президенту Украины, — заявил Степанов.



Напомним, с начала кампании по вакцинации в Украине прививку получили 3 тыс. 141 человек. Вакцинация в воскресенье, 28 февраля, не проводилась, а в целом за минувшие выходные прививки от COVID-19 получили лишь 90 человек. Это не понравилось президенту Владимиру Зеленскому. Он требует не останавливать вакцинацию в Украине на выходные и праздники.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уже сегодня, 1 марта, в прямом эфире вакцинировался от коронавирусной болезни COVID-19. А в Офисе президента ранее сообщали, что пока не решили, какой именно вакциной получит прививку президент Владимир Зеленский.