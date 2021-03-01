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Ракурс
Байден. Фото: BBC

На заявление Байдена об украинском Крыме ответили в Кремле

1 мар 2021, 14:20
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Аннексию Крыма не признает новая администрация президента США Джо Байдена. В ответ на заявления Байдена пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что аннексии полуострова не было.

По мнению Пескова, произошло «воссоединение Крыма с Россией». Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает «Интерфакс».

Признать аннексию Крыма действительно невозможно, никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было. Было воссоединение Крыма с Россией согласно нормам международного права, — заявил Песков.


Отметим, что до этого президент США Джо Байден заявил, что США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и будут поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии. Также в США пообещали продолжение работы над привлечением России к ответственности за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

Напомним, ранее мы сообщали, что по словам Байдена, его страна продолжит чтить память Революции достоинства, «в которой украинский народ столкнулся с огнем снайперов и силовиков на Майдане, требуя нового начала для своей страны».

Источник: Ракурс


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