На заявление Байдена об украинском Крыме ответили в Кремле

Байден. Фото: BBC

https://racurs.ua/n151104-na-zayavlenie-baydena-ob-ukrainskom-kryme-otvetili-v-kremle.html

Ракурс

Аннексию Крыма не признает новая администрация президента США Джо Байдена. В ответ на заявления Байдена пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что аннексии полуострова не было.

По мнению Пескова, произошло «воссоединение Крыма с Россией». Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает «Интерфакс».

Признать аннексию Крыма действительно невозможно, никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было. Было воссоединение Крыма с Россией согласно нормам международного права, — заявил Песков.



Отметим, что до этого президент США Джо Байден заявил, что США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и будут поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии. Также в США пообещали продолжение работы над привлечением России к ответственности за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

Напомним, ранее мы сообщали, что по словам Байдена, его страна продолжит чтить память Революции достоинства, «в которой украинский народ столкнулся с огнем снайперов и силовиков на Майдане, требуя нового начала для своей страны».