Карантин в Украине – какие регионы находятся в «красной» зоне

https://racurs.ua/n151103-karantin-v-ukraine-kakie-regiony-nahodyatsya-v-krasnoy-zone.html

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В «красной» зоне карантина по состоянию на 1 марта оказались три региона — Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области.

Государственная комиссия решила установить с 3 марта «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области и применить ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотрены для «красного» уровня эпидемической опасности, — сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В «оранжевой» зоне сейчас находятся Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Ровенская и Тернопольская области.

Другие регионы и Киев остаются в «желтой» зоне карантина.

Напомним, Житомирская область войдет в «красную» зону с соответствующими ограничениями, поскольку за последнюю неделю в области провели почти 6 тыс. ПЦР-тестов и получили 2 тыс. 716 больных коронавирусом.