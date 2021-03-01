Метро Киева оборудовали дефибрилляторами — список станций

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В киевской подземке завершились работы по размещению дефибрилляторов. Приборы, которыми оборудовали 19 станций, находятся в открытом доступе. Они необходимы для спасения пассажиров, у которых возникло нарушение сердечного ритма.

Как сообщила пресс-служба столичного метрополитена, спасательное оборудование доступно на платформах таких станций:

«Лесная»;

«Дарница»;

«Арсенальная»;

«Крещатик»;

«Театральная»;

«Вокзальная»;

«Политехнический институт»;

«Шулявская»;

«Святошин»;

«Академгородок»;

«Почайна»;

«Контрактовая площадь»;

«Площадь Независимости»;

«Площадь Льва Толстого»;

«Олимпийская»;

«Лукьяновская»;

«Золотые ворота»;

«Дворец спорта»;

«Осокорки».

В подземке также напомнили, что сейчас в метро есть 52 дефибриллятора. Они размещены в кассовых залах станций.

В рамках проекта также были закуплены аптечки. Они также размещены на станциях. Кроме того, в случае необходимости оказывать медицинскую помощь пассажирам могут правоохранители, которые дежурят в подземке.

Дефибриллятор — компактный прибор, предназначенный для оказания экстренной помощи при внезапном тяжелом нарушении работы сердца. Основные показания к дефибрилляции: фибрилляция желудочков, аритмии. Если человек, которому стало плохо, получил помощь в течение первых четырех минут, шансы на сохранение жизни возрастают на 30%

Принцип действия дефибриллятора — воздействие на сердце электроимпульсом. Когда речь идет о спасении жизни человека, воспользоваться этим аппаратом может любой — не только врач. Стоит лишь помнить о безопасности.