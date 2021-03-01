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Ракурс
Метро Киева оборудовали дефибрилляторами — список станций

Метро Киева оборудовали дефибрилляторами — список станций

1 мар 2021, 14:05
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В киевской подземке завершились работы по размещению дефибрилляторов. Приборы, которыми оборудовали 19 станций, находятся в открытом доступе. Они необходимы для спасения пассажиров, у которых возникло нарушение сердечного ритма.

Как сообщила пресс-служба столичного метрополитена, спасательное оборудование доступно на платформах таких станций:

  • «Лесная»;
  • «Дарница»;
  • «Арсенальная»;
  • «Крещатик»;
  • «Театральная»;
  • «Вокзальная»;
  • «Политехнический институт»;
  • «Шулявская»;
  • «Святошин»;
  • «Академгородок»;
  • «Почайна»;
  • «Контрактовая площадь»;
  • «Площадь Независимости»;
  • «Площадь Льва Толстого»;
  • «Олимпийская»;
  • «Лукьяновская»;
  • «Золотые ворота»;
  • «Дворец спорта»;
  • «Осокорки».

В подземке также напомнили, что сейчас в метро есть 52 дефибриллятора. Они размещены в кассовых залах станций.

В рамках проекта также были закуплены аптечки. Они также размещены на станциях. Кроме того, в случае необходимости оказывать медицинскую помощь пассажирам могут правоохранители, которые дежурят в подземке.


Дефибриллятор — компактный прибор, предназначенный для оказания экстренной помощи при внезапном тяжелом нарушении работы сердца. Основные показания к дефибрилляции: фибрилляция желудочков, аритмии. Если человек, которому стало плохо, получил помощь в течение первых четырех минут, шансы на сохранение жизни возрастают на 30%

Принцип действия дефибриллятора — воздействие на сердце электроимпульсом. Когда речь идет о спасении жизни человека, воспользоваться этим аппаратом может любой — не только врач. Стоит лишь помнить о безопасности.

Источник: Ракурс


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