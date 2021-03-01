Метро Киева оборудовали дефибрилляторами — список станцийhttps://racurs.ua/n151102-metro-kieva-oborudovali-defibrillyatorami-spisok-stanciy.htmlРакурс
В киевской подземке завершились работы по размещению дефибрилляторов. Приборы, которыми оборудовали 19 станций, находятся в открытом доступе. Они необходимы для спасения пассажиров, у которых возникло нарушение сердечного ритма.
Как сообщила пресс-служба столичного метрополитена, спасательное оборудование доступно на платформах таких станций:
- «Лесная»;
- «Дарница»;
- «Арсенальная»;
- «Крещатик»;
- «Театральная»;
- «Вокзальная»;
- «Политехнический институт»;
- «Шулявская»;
- «Святошин»;
- «Академгородок»;
- «Почайна»;
- «Контрактовая площадь»;
- «Площадь Независимости»;
- «Площадь Льва Толстого»;
- «Олимпийская»;
- «Лукьяновская»;
- «Золотые ворота»;
- «Дворец спорта»;
- «Осокорки».
В подземке также напомнили, что сейчас в метро есть 52 дефибриллятора. Они размещены в кассовых залах станций.
В рамках проекта также были закуплены аптечки. Они также размещены на станциях. Кроме того, в случае необходимости оказывать медицинскую помощь пассажирам могут правоохранители, которые дежурят в подземке.
Дефибриллятор — компактный прибор, предназначенный для оказания экстренной помощи при внезапном тяжелом нарушении работы сердца. Основные показания к дефибрилляции: фибрилляция желудочков, аритмии. Если человек, которому стало плохо, получил помощь в течение первых четырех минут, шансы на сохранение жизни возрастают на 30%
Принцип действия дефибриллятора — воздействие на сердце электроимпульсом. Когда речь идет о спасении жизни человека, воспользоваться этим аппаратом может любой — не только врач. Стоит лишь помнить о безопасности.