Метро Києва обладнали дефібриляторами — список станцій, фото — КП "Київський метрополітен"

https://racurs.ua/ua/n151102-metro-kyieva-obladnaly-defibrylyatoramy-spysok-stanciy.html

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У київській підземці завершилися роботи по розміщенню дефібриляторів. Прилади, якими обладнали 19 станцій, знаходяться у відкритому доступі. Вони необхідні для порятунку пасажирів, у яких виникло порушення серцевого ритму.

Про це інформує прес-служба столичного метрополітену.

Рятівне обладнання є на платформах таких станцій:

«Лісова»;

«Дарниця»;

«Арсенальна»;

«Хрещатик»;

«Театральна»;

«Вокзальна»;

«Політехнічний інститут»;

«Шулявська»;

«Святошин»;

«Академмістечко»;

«Почайна»;

«Контрактова площа»;

«Майдан Незалежності»;

«Площа Льва Толстого»;

«Олімпійська»;

«Лук'янівська»;

«Золоті ворота»;

«Палац спорту»;

«Осокорки».

У підземці також нагадали, що зараз в метро є 52 дефібрилятори. Вони розміщені в касових залах станцій.

У рамках проєкту також були закуплені аптечки. Вони також розміщенні на станціях. Крім того, у разі потреби надавати медичну допомогу пасажирам можуть правоохоронці, які чергують у підземці.

Дефібрилятор — компактний прилад, призначений для надання екстреної допомоги при раптовому важкому порушенні роботи серця. Основні показання до дефібриляції: фібриляція шлуночків, аритмії. Якщо людина, якій стало зле, отримала допомогу протягом перших чотирьох хвилин, шанси на збереження життя зростають на 30%

Принцип дії дефібрилятора — вплив на серце електроімпульсу. Коли йдеться про порятунок життя людини, скористатися цим апаратом може будь-хто — не тільки лікар. Варто лише пам’ятати про безпеку.