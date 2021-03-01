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Ракурс
Метро Києва обладнали дефібриляторами — список станцій, фото — КП "Київський метрополітен"

Метро Києва обладнали дефібриляторами — список станцій

1 бер 2021, 14:05
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У київській підземці завершилися роботи по розміщенню дефібриляторів. Прилади, якими обладнали 19 станцій, знаходяться у відкритому доступі. Вони необхідні для порятунку пасажирів, у яких виникло порушення серцевого ритму.

Про це інформує прес-служба столичного метрополітену.

Рятівне обладнання є на платформах таких станцій:

  • «Лісова»;
  • «Дарниця»;
  • «Арсенальна»;
  • «Хрещатик»;
  • «Театральна»;
  • «Вокзальна»;
  • «Політехнічний інститут»;
  • «Шулявська»;
  • «Святошин»;
  • «Академмістечко»;
  • «Почайна»;
  • «Контрактова площа»;
  • «Майдан Незалежності»;
  • «Площа Льва Толстого»;
  • «Олімпійська»;
  • «Лук'янівська»;
  • «Золоті ворота»;
  • «Палац спорту»;
  • «Осокорки».

У підземці також нагадали, що зараз в метро є 52 дефібрилятори. Вони розміщені в касових залах станцій.

У рамках проєкту також були закуплені аптечки. Вони також розміщенні на станціях. Крім того, у разі потреби надавати медичну допомогу пасажирам можуть правоохоронці, які чергують у підземці.


Дефібрилятор — компактний прилад, призначений для надання екстреної допомоги при раптовому важкому порушенні роботи серця. Основні показання до дефібриляції: фібриляція шлуночків, аритмії. Якщо людина, якій стало зле, отримала допомогу протягом перших чотирьох хвилин, шанси на збереження життя зростають на 30%

Принцип дії дефібрилятора — вплив на серце електроімпульсу. Коли йдеться про порятунок життя людини, скористатися цим апаратом може будь-хто — не тільки лікар. Варто лише пам’ятати про безпеку.

Джерело: Ракурс


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