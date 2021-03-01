Метро Києва обладнали дефібриляторами — список станційhttps://racurs.ua/ua/n151102-metro-kyieva-obladnaly-defibrylyatoramy-spysok-stanciy.htmlРакурс
У київській підземці завершилися роботи по розміщенню дефібриляторів. Прилади, якими обладнали 19 станцій, знаходяться у відкритому доступі. Вони необхідні для порятунку пасажирів, у яких виникло порушення серцевого ритму.
Про це інформує прес-служба столичного метрополітену.
Рятівне обладнання є на платформах таких станцій:
- «Лісова»;
- «Дарниця»;
- «Арсенальна»;
- «Хрещатик»;
- «Театральна»;
- «Вокзальна»;
- «Політехнічний інститут»;
- «Шулявська»;
- «Святошин»;
- «Академмістечко»;
- «Почайна»;
- «Контрактова площа»;
- «Майдан Незалежності»;
- «Площа Льва Толстого»;
- «Олімпійська»;
- «Лук'янівська»;
- «Золоті ворота»;
- «Палац спорту»;
- «Осокорки».
У підземці також нагадали, що зараз в метро є 52 дефібрилятори. Вони розміщені в касових залах станцій.
У рамках проєкту також були закуплені аптечки. Вони також розміщенні на станціях. Крім того, у разі потреби надавати медичну допомогу пасажирам можуть правоохоронці, які чергують у підземці.
Дефібрилятор — компактний прилад, призначений для надання екстреної допомоги при раптовому важкому порушенні роботи серця. Основні показання до дефібриляції: фібриляція шлуночків, аритмії. Якщо людина, якій стало зле, отримала допомогу протягом перших чотирьох хвилин, шанси на збереження життя зростають на 30%
Принцип дії дефібрилятора — вплив на серце електроімпульсу. Коли йдеться про порятунок життя людини, скористатися цим апаратом може будь-хто — не тільки лікар. Варто лише пам’ятати про безпеку.