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Ракурс
Контрабанда. Фото: ГБР

Контрабандой сигарет и золота в ЕС промышляли дипломаты — детали раскрыло ГБР (ФОТО, ВИДЕО)

1 мар 2021, 13:58
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Контрабанда сигарет в Европу до сих пор остается прибыльным «бизнесом» для дельцов. В этот раз следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили противоправную деятельность группы преступников, в которую входят действующие и бывшие сотрудники Министерства иностранных дел Украины (МИД).

Среди них работники посольства Украины в Польше и военнослужащий Управления Государственной службы специальной связи. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Контрабанда. Фото: ГБРИзвестно, что указанные лица занимались контрабандой подакцизных товаров через государственную границу Украины в страны Европы, пользуясь дипломатическим иммунитетом и привилегиями. Для преступной деятельности дельцы использовали служебный транспорт.

Контрабанда. Фото: ГБРК указанной деятельности был привлечен сотрудник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области и бывший работник посольства, а также его сын — действующий атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше.

Контрабанда. Фото: ГБР28 февраля 2021 года служебный микроавтобус с дипломатами был остановлен при выезде из пункта пропуска, за рулем которого находился водитель посольства и атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше. По результатам обыска было изъято:


  • 140 тыс. долл.;
  • 67 тыс. 200 евро;
  • 11 тыс. 600 злотых;
  • 16 кг золота
  • 8 тыс. 826 блоков с сигаретами.

Ориентировочная стоимость изъятых табачных изделий составляет около 1 млн 500 тыс. грн. Правонарушению была предоставлена предварительная квалификация незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины). Дельцам грозит штраф от пяти тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением подакцизных товаров.

Напомним, ранее мы сообщали, что в контрабанде сигарет и золота подозревают двух дипломатов посольства Украины в Польше. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба срочно отозвал из Варшавы сотрудников посольства, которых подозревают в коррупции. Кулеба написал 1 марта на странице в Фейсбуке, что в последний день зимы двух дипломатов поймали с поличным на границе. Их задержали при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

Источник: Ракурс


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