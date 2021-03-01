Контрабанда. Фото: ГБР

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Контрабанда сигарет в Европу до сих пор остается прибыльным «бизнесом» для дельцов. В этот раз следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили противоправную деятельность группы преступников, в которую входят действующие и бывшие сотрудники Министерства иностранных дел Украины (МИД).

Среди них работники посольства Украины в Польше и военнослужащий Управления Государственной службы специальной связи. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Известно, что указанные лица занимались контрабандой подакцизных товаров через государственную границу Украины в страны Европы, пользуясь дипломатическим иммунитетом и привилегиями. Для преступной деятельности дельцы использовали служебный транспорт.

К указанной деятельности был привлечен сотрудник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области и бывший работник посольства, а также его сын — действующий атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше.

28 февраля 2021 года служебный микроавтобус с дипломатами был остановлен при выезде из пункта пропуска, за рулем которого находился водитель посольства и атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше. По результатам обыска было изъято:

140 тыс. долл.;

67 тыс. 200 евро;

11 тыс. 600 злотых;

16 кг золота

8 тыс. 826 блоков с сигаретами.

Ориентировочная стоимость изъятых табачных изделий составляет около 1 млн 500 тыс. грн. Правонарушению была предоставлена предварительная квалификация незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины). Дельцам грозит штраф от пяти тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением подакцизных товаров.





Напомним, ранее мы сообщали, что в контрабанде сигарет и золота подозревают двух дипломатов посольства Украины в Польше. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба срочно отозвал из Варшавы сотрудников посольства, которых подозревают в коррупции. Кулеба написал 1 марта на странице в Фейсбуке, что в последний день зимы двух дипломатов поймали с поличным на границе. Их задержали при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.