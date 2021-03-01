Скандал в МИД — дипломатов подозревают в контрабанде сигарет и золота в Польшу

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В контрабанде сигарет и золота подозревают двух дипломатов Посольства Украины в Польше. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба срочно отозвал из Варшавы сотрудников посольства, которых подозревают в коррупции.

Кулеба написал 1 марта на своей странице в Фейсбук, что в последний день зимы двух дипломатов поймали с поличным на границе. Их задержали при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большого количества валюты, золота и контрабандных сигарет.

Случай для МИД вопиющий. На моей каденции на посту министра мы не будем замалчивать такие позорные случаи и тем более покрывать их фигурантов, — написал Кулеба.

Министр добавил, что оба сотрудников отозваны, их работа в посольстве завершилась.

Против этих сотрудников в МИД начали дисциплинарное расследование, в министерстве готовы взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы расследовать все обстоятельства дела.

В пункте пропуска «Ягодин» в воскресенье задержали грузовик с валютой и золотом. Об этом сообщила пресс-служба Гостаможслужбы Украины. «Ягодин» — пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей в Любомльский районе Волынской области.