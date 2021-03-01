Украинского военного убили боевики на Донбассе. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n151072-ukrainskogo-voennogo-ubili-boeviki-na-donbasse.html

Ракурс

Режим «тишины» на Донбассе пророссийские боевики продолжают игнорировать.

За минувшие сутки, 28 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный погиб. Враг открыл прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия по позициям украинских военных вблизи населенного пункта Пищевик. Об этом 1 марта сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

Также оккупанты накрыли огнем позиции ООС вблизи населенных пунктов Широкино и Водяное, что на Приазовье. Боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Выстрелы из гранатометов зафиксировали и вблизи Верхнеторецка.

В штабе ООС отметили, что враг таким образом провоцировал ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня.

В случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ, — отметили в штабе и добавили, что по всем фактам нарушений украинская сторона принимала меры реагирования в рамках координационного механизма через СММ ОБСЕ.



А 1 марта боевики один раз нарушили «тишину», поскольку прицельно стреляли из гранатометов возле Павлополя.

Напомним, 26 февраля кремлевские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня — били из минометов, гранатометов, поливали огнем из пулеметов и автоматов. Тогда 11 украинских военнослужащих получили ранения и боевые травмы.