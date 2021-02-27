11 бойцов ВСУ получили ранения и травмы на Донбассе. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n151023-obostrenie-na-donbasse-11-boycov-vsu-poluchili-raneniya-i-travmy-video.html

Ракурс

Режим «тишины» на Донбассе продолжают нарушать боевики ОРДЛО и незаконные вооруженные формирования, которые контролируются Российской Федерацией.

В течение 26 февраля кремлевские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня, применяли и запрещенное минскими соглашениями оружие. За сутки 11 украинских военнослужащих получили ранения или боевые травмы. Пострадавших оперативно госпитализировали. Об этом 27 февраля сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Рядом с Водяным, что на Приазовье, накрывали позиции сил ООС из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела шесть военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения, еще три бойца — боевые травмы.

Вблизи Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия и сумел ранить бойца ВСУ. А неподалеку Невельского военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил осколочные ранения.

Вблизи населенного пункта Пески боевики накрывали огнем позиции украинских бойцов из 120 мм и 82 мм минометов, стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от населенного пункта Луганское против подразделений ВСУ враг применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие. Нарушение режима прекращения огня фиксировалось и возле Каменки, Южного и Светлодарска.

В штабе ООС заверили, что на обстрелы украинские защитники давали адекватный ответ.

Напомним, по состоянию на 17.00 26 февраля штаб ООС зафиксировал десять случаев нарушения режима «тишины». В результате агрессии незаконных вооруженных формирований, которые контролируются Москвой, восемь украинских военных были ранены, еще два бойца— травмированы.