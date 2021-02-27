11 бійців ЗСУ дістали поранення та травми на Донбасі. Фото: РБК-Україна

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Режим «тиші» на Донбасі продовжують порушувати бойовики ОРДЛО та незаконні збройні формування, які контролюються Російською Федерацією.

Протягом 26 лютого кремлівські найманці 14 разів порушили режим припинення вогню, застосовували й заборонену мінськими угодами зброю. За добу 11 українських військовослужбовців дістали поранень або бойових травмувань. Постраждалих оперативно госпіталізували. Про це 27 лютого повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Поряд із Водяним, що на Приазов’ї, накривали позиції сил ООС з 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу шестеро військовослужбовців Збройних сил України дістали осколкові поранення, ще троє воїнів — бойове травмування.

Поблизу Мар’їнки та Лебединського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї й зумів поранити бійця ЗСУ. А неподалік Невельського військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої й дістав осколкові поранення.

Поблизу Пісків бойовики накривали вогнем позиції українських бійців зі 120 мм та 82 мм мінометів, стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Луганське проти підрозділів ЗСУ ворог застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та снайперську зброю. Порушення режиму припинення вогню фіксувалося й біля Кам’янки, Південного та Світлодарська.

В штабі ООС запевнили, що на обстріли українські захисники давали адекватну відповідь.

Нагадаємо, станом на 17.00 26 лютого штаб ООС зафіксував десять випадків порушення режими «тиші». Внаслідок агресії незаконних збройних формувань, які контролюються Москвою, вісьмох українських військових було поранено, ще двох — травмовано.