Американцям рекомендували COVID-вакцину компанії Johnson & Johnson. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n151022-covid-vakcynu-kompaniyi-johnson-johnson-rekomenduvaly-v-ssha.html

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Застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson рекомендували американцям.

Експерти Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) США рекомендували схвалити застосування цього препарату. Вакцину можна використовувати людьми старше 18 років. Консультативний комітет з вакцин та біологічних продуктів одноголосно проголосував за схвалення вакцини. Про це повідомляє CNN.

Для щеплення вакциною Johnson & Johnson потрібна тільки одна доза, а не дві, як у випадку з іншими вакцинами. В американській компанії вважають, що це дозволить швидше поставляти препарат.

Наразі у Сполучених Штатах Америки дозволено застосування COVID-вакцин від двох компаній — Pfizer і BioNTech та Moderna.

Нагадаємо, американська фармацевтична компанія Johnson & Johnson у лютому подала заявку на реєстрацію своєї однокомпонентної вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. До середини 2021 року американська компанія планує забезпечити 100 млн доз цієї вакцини.