Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n151021-ponad-8-tys-novyh-vypadkiv-koronavirusu-v-ukrayini-fiksuut-tretu-dobu-pospil-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні став швидше розповсюджуватися останнім часом, вважають медики.

Офіційна статистика свідчить, що 26 лютого в Україні виявили 8 тис. 172 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 519 дітей та 292 медпрацівники. До лікарень потрапили 2 тис. 806 осіб, а 151 хворий помер. Одужати змогли 4 тис. 766 хворих. Про це 27 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1млн342 тис. 16 осіб. Одужати змогли 1 млн 168 тис. 321 особа. Померли від коронавірусу 25 тис. 893 хворих.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області — 892 осіб. У Львівській області захворіли 696 осіб, а у Вінницькій зафіксували 694 нових випадки. У Чернівецькій та Закарпатській областях виявили 670 та 621 хворих.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 580 випадків;

Вінницька область — 694 випадки;

Волинська область — 182 випадки;

Дніпропетровська область — 323 випадки;

Донецька область — 167 випадків;

Житомирська область — 506 випадків;

Закарпатська область — 621 випадок;

Запорізька область — 166 випадків;

Івано-Франківська область — 892 випадки;

Київська область — 447 випадків;

Кіровоградська область — 63 випадки;

Луганська область — 33 випадки;

Львівська область — 696 випадків;

Миколаївська область — 219 випадків;

Одеська область — 263 випадки;

Полтавська область — 151 випадок;

Рівненська область — 142 випадки;

Сумська область — 120 випадків;

Тернопільська область — 247 випадків;

Харківська область — 402 випадки;

Херсонська область — 43 випадки;

Хмельницька область — 272 випадки;

Черкаська область — 116 випадків;

Чернівецька область — 670 випадків;

Чернігівська область — 157 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 25 лютого в Україні зареєстрували 8 тис. 3 нових випадки хвороби. Позаминулої доби захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників. Також зафіксували 146 летальних випадків, до закладів охорони здоров’я госпіталізували 2 тис. 762 осіб.