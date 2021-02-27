Понад 8 тис. нових випадків коронавірусу в Україні фіксують третю добу поспіль (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151021-ponad-8-tys-novyh-vypadkiv-koronavirusu-v-ukrayini-fiksuut-tretu-dobu-pospil-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні став швидше розповсюджуватися останнім часом, вважають медики.
Офіційна статистика свідчить, що 26 лютого в Україні виявили 8 тис. 172 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 519 дітей та 292 медпрацівники. До лікарень потрапили 2 тис. 806 осіб, а 151 хворий помер. Одужати змогли 4 тис. 766 хворих. Про це 27 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1млн342 тис. 16 осіб. Одужати змогли 1 млн 168 тис. 321 особа. Померли від коронавірусу 25 тис. 893 хворих.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області — 892 осіб. У Львівській області захворіли 696 осіб, а у Вінницькій зафіксували 694 нових випадки. У Чернівецькій та Закарпатській областях виявили 670 та 621 хворих.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ — 580 випадків;
- Вінницька область — 694 випадки;
- Волинська область — 182 випадки;
- Дніпропетровська область — 323 випадки;
- Донецька область — 167 випадків;
- Житомирська область — 506 випадків;
- Закарпатська область — 621 випадок;
- Запорізька область — 166 випадків;
- Івано-Франківська область — 892 випадки;
- Київська область — 447 випадків;
- Кіровоградська область — 63 випадки;
- Луганська область — 33 випадки;
- Львівська область — 696 випадків;
- Миколаївська область — 219 випадків;
- Одеська область — 263 випадки;
- Полтавська область — 151 випадок;
- Рівненська область — 142 випадки;
- Сумська область — 120 випадків;
- Тернопільська область — 247 випадків;
- Харківська область — 402 випадки;
- Херсонська область — 43 випадки;
- Хмельницька область — 272 випадки;
- Черкаська область — 116 випадків;
- Чернівецька область — 670 випадків;
- Чернігівська область — 157 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 25 лютого в Україні зареєстрували 8 тис. 3 нових випадки хвороби. Позаминулої доби захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників. Також зафіксували 146 летальних випадків, до закладів охорони здоров’я госпіталізували 2 тис. 762 осіб.