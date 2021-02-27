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Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

Понад 8 тис. нових випадків коронавірусу в Україні фіксують третю добу поспіль (ІНФОГРАФІКА)

27 лют 2021, 08:59
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Коронавірус в Україні став швидше розповсюджуватися останнім часом, вважають медики.

Офіційна статистика свідчить, що 26 лютого в Україні виявили 8 тис. 172 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 519 дітей та 292 медпрацівники. До лікарень потрапили 2 тис. 806 осіб, а 151 хворий помер. Одужати змогли 4 тис. 766 хворих. Про це 27 лютого повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1млн342 тис. 16 осіб. Одужати змогли 1 млн 168 тис. 321 особа. Померли від коронавірусу 25 тис. 893 хворих.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області — 892 осіб. У Львівській області захворіли 696 осіб, а у Вінницькій зафіксували 694 нових випадки. У Чернівецькій та Закарпатській областях виявили 670 та 621 хворих.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 580 випадків;
  • Вінницька область — 694 випадки;
  • Волинська область — 182 випадки;
  • Дніпропетровська область — 323 випадки;
  • Донецька область — 167 випадків;
  • Житомирська область — 506 випадків;
  • Закарпатська область — 621 випадок;
  • Запорізька область — 166 випадків;
  • Івано-Франківська область — 892 випадки;
  • Київська область — 447 випадків;
  • Кіровоградська область — 63 випадки;
  • Луганська область — 33 випадки;
  • Львівська область — 696 випадків;
  • Миколаївська область — 219 випадків;
  • Одеська область — 263 випадки;
  • Полтавська область — 151 випадок;
  • Рівненська область — 142 випадки;
  • Сумська область — 120 випадків;
  • Тернопільська область — 247 випадків;
  • Харківська область — 402 випадки;
  • Херсонська область — 43 випадки;
  • Хмельницька область — 272 випадки;
  • Черкаська область — 116 випадків;
  • Чернівецька область — 670 випадків;
  • Чернігівська область — 157 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, 25 лютого в Україні зареєстрували 8 тис. 3 нових випадки хвороби. Позаминулої доби захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників. Також зафіксували 146 летальних випадків, до закладів охорони здоров’я госпіталізували 2 тис. 762 осіб.

Джерело: Ракурс


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