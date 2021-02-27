Более 8 тыс. новых случаев коронавируса в Украине фиксируют третьи сутки подряд (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151021-bolee-8-tys-novyh-sluchaev-koronavirusa-v-ukraine-fiksiruut-treti-sutki-podryad-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине стал быстрее распространяться в последнее время, считают медики.
Официальная статистика свидетельствует, что 26 февраля в Украине обнаружили 8 тыс. 172 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника. В больницы попали 2 тыс. 806 человек, а 151 больной умер. Выздороветь смогли 4 тыс. 766 больных. Об этом 27 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 342 тыс. 16 человек. Выздороветь смогли 1 млн 168 тыс. 321 человек. Умерли от коронавируса 25 тыс. 893 больных.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области — 892 человека. Во Львовской области заболели 696 человек, а в Винницкой зафиксировали 694 новых случая. В Черновицкой и Закарпатской областях обнаружили 670 и 621 больных.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 580 случаев;
- Винницкая область — 694 случая;
- Волынская область — 182 случая;
- Днепропетровская область — 323 случая;
- Донецкая область — 167 случаев;
- Житомирская область — 506 случаев;
- Закарпатская область — 621 случай;
- Запорожская область — 166 случаев;
- Ивано-Франковская область — 892 случая;
- Киевская область —447 случаев;
- Кировоградская область — 63 случая;
- Луганская область —33 случая;
- Львовская область — 696 случаев;
- Николаевская область — 219 случаев;
- Одесская область — 263 случая;
- Полтавская область — 151 случай;
- Ровенская область — 142 случая;
- Сумская область — 120 случаев;
- Тернопольская область — 247 случаев;
- Харьковская область — 402 случая;
- Херсонская область —43 случая;
- Хмельницкая область — 272 случая;
- Черкасская область —116 случаев;
- Черновицкая область — 670 случаев;
- Черниговская область — 157 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 25 февраля в Украине зарегистрировали 8 тыс. 3 новых случая болезни. В позапрошлые сутки заболели 475 детей и 312 медработников. Также зафиксировали 146 летальных случаев, в учреждения здравоохранения госпитализировали 2 тыс. 762 человек.