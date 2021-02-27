Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

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Коронавирус в Украине стал быстрее распространяться в последнее время, считают медики.

Официальная статистика свидетельствует, что 26 февраля в Украине обнаружили 8 тыс. 172 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника. В больницы попали 2 тыс. 806 человек, а 151 больной умер. Выздороветь смогли 4 тыс. 766 больных. Об этом 27 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 342 тыс. 16 человек. Выздороветь смогли 1 млн 168 тыс. 321 человек. Умерли от коронавируса 25 тыс. 893 больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области — 892 человека. Во Львовской области заболели 696 человек, а в Винницкой зафиксировали 694 новых случая. В Черновицкой и Закарпатской областях обнаружили 670 и 621 больных.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 580 случаев;

Винницкая область — 694 случая;

Волынская область — 182 случая;

Днепропетровская область — 323 случая;

Донецкая область — 167 случаев;

Житомирская область — 506 случаев;

Закарпатская область — 621 случай;

Запорожская область — 166 случаев;

Ивано-Франковская область — 892 случая;

Киевская область —447 случаев;

Кировоградская область — 63 случая;

Луганская область —33 случая;

Львовская область — 696 случаев;

Николаевская область — 219 случаев;

Одесская область — 263 случая;

Полтавская область — 151 случай;

Ровенская область — 142 случая;

Сумская область — 120 случаев;

Тернопольская область — 247 случаев;

Харьковская область — 402 случая;

Херсонская область —43 случая;

Хмельницкая область — 272 случая;

Черкасская область —116 случаев;

Черновицкая область — 670 случаев;

Черниговская область — 157 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 25 февраля в Украине зарегистрировали 8 тыс. 3 новых случая болезни. В позапрошлые сутки заболели 475 детей и 312 медработников. Также зафиксировали 146 летальных случаев, в учреждения здравоохранения госпитализировали 2 тыс. 762 человек.