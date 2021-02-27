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Ракурс
Украинский профессиональный боксер Максим Продан. Фото: xsport.ua

Украинец нокаутировал боксера из Италии и защитил титул чемпиона (ВИДЕО)

27 фев 2021, 08:23
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Максим Продан, 28-летний спортсмен из Украины, одержал еще одну победу в профессиональном боксе.

Продан победил 26-летнего итальянца Николу Кристофори и защитил свой титул чемпиона IBF International в полусреднем весе. Бой за звание интерконтинентального чемпиона состоялся вечером 26 февраля в итальянском Милане. Об этом сообщает Matchroom Boxing в Twitter.

Соперник украинца сумел продержаться в ринге девять раундов. А в 10 раунде рефери решил прекратить избиение Кристофори и остановил бой. Таким образом Продан победил техническим нокаутом.

Максим Продан провел уже 20 поединков на профессиональном ринге, в 19-ти спортсмен победил, один бой закончился ничьей.


Напомним, в июне 2020 года профессиональный украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, решил завершить свою боксерскую карьеру. Для поклонников боксера такое решение стало полной неожиданностью.

Источник: Ракурс


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