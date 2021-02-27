Український професійний боксер Максим Продан. Фото: xsport.ua

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Ракурс

Максим Продан, 28-річний спортсмен з України, здобув ще одну перемогу в професійному боксі.

Продан переміг 26-літнього італійця Ніколу Крістофорі і захистив свій титул чемпіона IBF International у напівсередній вазі. Бій за звання інтерконтинентального чемпіона відбувся ввечері 26 лютого в італійському Мілані. Про це повідомляє Matchroom Boxing у Twitter.

Суперник українця зумів протриматися в ринзі дев’ять раундів. А в 10 раунді рефері вирішив припинити побиття Крістофорі й зупинив бій. Таким чином Продан переміг технічним нокаутом.

Максим Продан провів вже 20 двобоїв на професійному рингу, в 19-ти спортсмен переміг, один бій закінчився нічиєю.

Нагадаємо, у червні 2020 року професійний український боксер Олександр Гвоздик, який виступав у напівважкій ваговій категорії, вирішив завершити свою боксерську кар'єру. Для шанувальників боксера таке рішення стало повною несподіванкою.