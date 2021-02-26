Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n150967-koronavirus-v-ukraine-vtoroy-den-podryad-obnarujili-bolshe-8-tys-zabolevshih-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться — по состоянию на 26 февраля за минувшие сутки зарегистрировали 8 тыс. 3 новых случая COVID-19.

Заболели 475 детей и 312 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также зафиксировали 146 летальных случаев, в учреждения здравоохранения госпитализировали 2 тыс. 762 человек. Выздоровели от коронавируса 4 тыс. 244 человека, за сутки сделали 78 тыс. 264 тестирования.

В Украине с начала эпидемии зафиксировали 1 млн 333 тыс. 844 случая заражения коронавирусом и 25 тыс. 742 смерти. Преодолеть COVID-19 смогли 1 млн 163 тыс. 555 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Ивано-Франковской области (857),

Киеве (748),

Винницкой области (738),

Черновицкой области (638),

Киевской области (548)

Закарпатской области (515).

Напомним, резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксировали медики в Украине 25 февраля. Лаборатории подтвердили за сутки 8 тыс. 147 новых случаев болезни.