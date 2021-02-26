Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине — второй день подряд обнаружили больше 8 тыс. заболевших (ИНФОГРАФИКА)

26 фев 2021, 08:54
999

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться — по состоянию на 26 февраля за минувшие сутки зарегистрировали 8 тыс. 3 новых случая COVID-19.

Заболели 475 детей и 312 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также зафиксировали 146 летальных случаев, в учреждения здравоохранения госпитализировали 2 тыс. 762 человек. Выздоровели от коронавируса 4 тыс. 244 человека, за сутки сделали 78 тыс. 264 тестирования.

В Украине с начала эпидемии зафиксировали 1 млн 333 тыс. 844 случая заражения коронавирусом и 25 тыс. 742 смерти. Преодолеть COVID-19 смогли 1 млн 163 тыс. 555 человек.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:


  • Ивано-Франковской области (857),
  • Киеве (748),
  • Винницкой области (738),
  • Черновицкой области (638),
  • Киевской области (548)
  • Закарпатской области (515).

Напомним, резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксировали медики в Украине 25 февраля. Лаборатории подтвердили за сутки 8 тыс. 147 новых случаев болезни.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров