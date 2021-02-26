Коронавирус в Украине — второй день подряд обнаружили больше 8 тыс. заболевших (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150967-koronavirus-v-ukraine-vtoroy-den-podryad-obnarujili-bolshe-8-tys-zabolevshih-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться — по состоянию на 26 февраля за минувшие сутки зарегистрировали 8 тыс. 3 новых случая COVID-19.
Заболели 475 детей и 312 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также зафиксировали 146 летальных случаев, в учреждения здравоохранения госпитализировали 2 тыс. 762 человек. Выздоровели от коронавируса 4 тыс. 244 человека, за сутки сделали 78 тыс. 264 тестирования.
В Украине с начала эпидемии зафиксировали 1 млн 333 тыс. 844 случая заражения коронавирусом и 25 тыс. 742 смерти. Преодолеть COVID-19 смогли 1 млн 163 тыс. 555 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Ивано-Франковской области (857),
- Киеве (748),
- Винницкой области (738),
- Черновицкой области (638),
- Киевской области (548)
- Закарпатской области (515).
Напомним, резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксировали медики в Украине 25 февраля. Лаборатории подтвердили за сутки 8 тыс. 147 новых случаев болезни.