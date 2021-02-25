Новые штаммы коронавируса в Украине – Степанов поделился результатами проверки. Фото: visnyk-irpin

https://racurs.ua/n150948-novye-shtammy-koronavirusa-v-ukraine-stepanov-podelilsya-rezultatami-proverki-video.html

Ракурс

Новых штаммов коронавируса в Украине не обнаружила лаборатория в немецкой клинике, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Германии проверили 48 украинских образцов, рассказал Степанов в эфире «Ранок з Україною».

По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники «Шарите». Мы отправляли 48 образцов. У нас нет «британского» штамма, по крайней мере, и также других штаммов, — заявил он.

Глава министерства добавил, что Украина будет постоянно проверять образцы в немецкой клинике.

Сейчас снова отправляем. Это будет постоянный процесс, чтобы определить новые штаммы, — рассказал Степанов.



Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что в Украине нет оборудования для определения новых штаммов коронавируса, поэтому украинские образцы отправляют на проверку в Германию.

Напомним, резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксировали медики в Украине по данным на утро 25 февраля. Лаборатории подтвердили за сутки 8 тыс. 147 новых случаев болезни.