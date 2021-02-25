Нові штами коронавірусу в Україні – Степанов поділився результатами перевірки. Фото: visnyk-irpin

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Нових штамів коронавірусу в Україні не виявила лабораторія в німецькій клініці, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У Німеччині перевірили 48 українських зразків, розповів Степанов в ефірі «Ранок з Україною».

Щодо нового штаму коронавірусу можу сказати, що ми отримали результати зразків з клініки «Шаріте». Ми відправляли 48 зразків, у нас немає «британського» штаму, принаймні, і також інших штамів, — наголосив він.

Очільник міністерства сказав, що Україна буде постійно перевіряти зразки в німецькій клініці.

Зараз знову відправляємо. Це такий буде постійний процес, щоб визначити нові штами, — зазначив Степанов.



Раніше очільник парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький розповів, що в Україні немає обладнання для визначення нових штамів коронавірусу, тому українські зразки відправляють на перевірку в Німеччину.

Нагадаємо, різкий стрибок захворюваності на коронавірус зафіксували медики в Україні за даними на ранок 25 лютого. Лабораторії підтвердили за добу 8 тис. 147 нових випадків хвороби.