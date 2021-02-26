Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n150967-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-vyyavyly-ponad-8-tys-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися — станом на 26 лютого за минулу добу зареєстрували 8 тис. 3 нових випадки хвороби.

Захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також зафіксували 146 летальних випадків, до закладів охорони здоров’я госпіталізували 2 тис. 762 осіб. Одужали від коронавірусу 4 тис. 244 особи, за добу зробили 78 тис. 264 тестування.

В Україні від початку епідемії зафіксували 1 млн 333 тис. 844 випадки зараження коронавірусом та 25 тис. 742 смерті. Подолати COVID-19 змогли 1 млн 163 тис. 555 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в:

Івано-Франківській області (857),

Києві (748),

Вінницькій області (738),

Чернівецькій області (638),

Київській області (548)

Закарпатській області (515).

Нагадаємо, різкий стрибок захворюваності на коронавірус зафіксували медики в Україні 25 лютого. Лабораторії підтвердили за добу 8 тис. 147 нових випадків хвороби.