Авіаудари на сході Сирії здійснила армія США – деталі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150966-aviaudary-na-shodi-syriyi-zdiysnyla-armiya-ssha-detali.html

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Авіація США ввечері, 25 лютого, завдала в Сирії ударів по підтримуваних Іраном угрупованнях, які раніше обстріляли ракетами американські бази в Іраку.

За розпорядженням президента Джо Байдена збройні сили США здійснили у східній Сирії авіаудари по інфраструктурі бойовиків, яких підтримує Іран, — повідомили у міністерстві оборони США.

Оборонний високоточний удар завдали по цілях, пов’язаних з бойовими угрупованнями «Катаїб Хезболла» і «Катаїб Саїд аль-Шухада».

У Пентагоні заявляють, що удар завдали для запобігання подальших обстрілів з боку бойовиків.

Авіаударами американські військові знищили ряд об'єктів, розташованих на прикордонному контрольно-пропускному пункті, що використовується бойовиками.

Раніше ми повідомляли, що із закритого табору «Родж» у Сирії вдалося евакуювати дев’ятьох українців — двох жінок із Кременчука та Криму та їхніх сімох дітей.