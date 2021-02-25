День кримського спротиву російській окупації. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150965-26-lutogo-vidznachaut-den-krymskogo-sprotyvu-rosiyskiy-okupaciyi.html

Ракурс

26 лютого відзначають День кримського спротиву російській окупації. Ця пам’ятна дата стосується річниці проведення мітингу кримських татар та українців у місті Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України.

Вона була відзначена лише один раз у 2016 році відповідно до Постанови Верховної Ради України № 3807 від 2 лютого 2016 року, а надалі офіційно не відзначалася.

Цього дня 2014 року в Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. Учасниками мітингу були представники кримськотатарської громади, активісти руху «Євромайдан Крим», члени ГО «Армія спасіння», представники Конгресу українських націоналістів та окремі особи, не залучені до діяльності жодних організацій. В акції взяли участь приблизно 10 тис. громадян.

Тоді в ніч с 26 на 27 лютого російський спецназ порушив українське та міжнародне законодавство та почав захоплення будівлі Верховної Ради АРК та міста Сімферополь, де потім під дулами автоматів було відправлено у відставку законне, українське керівництво АРК, після чого було проголошено організацію так званого «референдуму про приєднання до РФ», який відбувся 1 березня з численними порушеннями українського та міжнародного законодавства в супроводі російських військових.

Згадуючи ті події, українці та увесь цивілізований світ підтримують український Крим, а також українців і кримських татар, що живуть в умовах тимчасової російської окупації.

26 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський заявив про підписання указу про встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, як щорічної пам’ятної дати.

У цей день відбулося:

1616 — інквізиція звільнила Галілео Галілея, який зрікся своїх поглядів, але нібито заявив: «Все ж вона обертається»;

1878 — у Львові розпочався судовий процес над Іваном Франком;

1895 — в Огайо (США) запатентували склодувну машину;

1921 — засновано Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут;

1935 — винахідник Роберт Ватсон-Ватт уперше продемонстрував створений ним радар;

1939 — за винесеним вироком Військової колегії Верховного суду СРСР у Москві розстріляно перших осіб УСРР та КП (б)У — П. Постишева, С. Косіора та В. Чубара;

1987 — англіканська церква надала право жінкам бути священиками;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією;

2014 — День спротиву окупації Криму. Цього дня в Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

У цей день народилися: