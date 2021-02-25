26 февраля День крымского сопротивления российской оккупации. Фото: УП

https://racurs.ua/n150965-26-fevralya-otmechaut-den-krymskogo-soprotivleniya-rossiyskoy-okkupacii.html

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26 февраля отмечают День крымского сопротивления российской оккупации. Эта памятная дата касается годовщины проведения митинга крымских татар и украинцев в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины.

Она была отмечена всего один раз в 2016 году в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины № 3807 от 2 февраля 2016 года, а в дальнейшем официально не отмечалась.

В этот день в 2014 году в Симферополе состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма. Участниками митинга были представители крымскотатарской общины, активисты движения «Евромайдан Крым», члены ОО «Армия спасения», представители Конгресса украинских националистов и отдельные лица, не вовлеченные в деятельность организаций. В акции приняли участие около 10 тыс. человек.

Тогда в ночь с 26 на 27 февраля российский спецназ нарушил украинское и международное законодательство, и начал производить захват здания Верховной Рады АРК и города Симферополь, где уже вскоре под дулами автоматов было отправлено в отставку законное украинское руководство АРК. Затем было провозглашено организацию так называемого «референдума о присоединении к РФ», который состоялся 1 марта с многочисленными нарушениями украинского и международного законодательства в сопровождении российских военных.

Вспоминая те события, украинцы и весь цивилизованный мир поддерживают украинский Крым, а также украинцев и крымских татар, живущих в условиях временной российской оккупации.

26 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский заявил о подписании указа об установлении 26 февраля в Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, как ежегодной памятной даты.

В этот день произошло:

1616 — инквизиция освободила Галилео Галилея, который отрекся от своих взглядов, но якобы заявил: «И все-таки она вертится»;

1878 — во Львове начался судебный процесс над Иваном Франко;

1895 — в Огайо (США) запатентовали стеклодувную машину;

1921 — основан Каменец-Подольский государственный педагогический институт;

1935 — изобретатель Роберт Уотсон-Уотт впервые продемонстрировал созданный им радар;

1939 — по вынесенному приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в Москве расстреляли первых лиц УССР и КП (б)У — П. Постышева, С. Косиора и В. Чубаря;

1987 — англиканская церковь предоставила право женщинам быть священниками;

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Финляндией;

2014 — День сопротивления оккупации Крыма. В этот день в Симферополе состоялся митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма.

В этот день родились: