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26 февраля День крымского сопротивления российской оккупации. Фото: УП
26 февраля отмечают День крымского сопротивления российской оккупацииhttps://racurs.ua/n150965-26-fevralya-otmechaut-den-krymskogo-soprotivleniya-rossiyskoy-okkupacii.htmlРакурс
26 февраля отмечают День крымского сопротивления российской оккупации. Эта памятная дата касается годовщины проведения митинга крымских татар и украинцев в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины.
Она была отмечена всего один раз в 2016 году в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины № 3807 от 2 февраля 2016 года, а в дальнейшем официально не отмечалась.
В этот день в 2014 году в Симферополе состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма. Участниками митинга были представители крымскотатарской общины, активисты движения «Евромайдан Крым», члены ОО «Армия спасения», представители Конгресса украинских националистов и отдельные лица, не вовлеченные в деятельность организаций. В акции приняли участие около 10 тыс. человек.
Тогда в ночь с 26 на 27 февраля российский спецназ нарушил украинское и международное законодательство, и начал производить захват здания Верховной Рады АРК и города Симферополь, где уже вскоре под дулами автоматов было отправлено в отставку законное украинское руководство АРК. Затем было провозглашено организацию так называемого «референдума о присоединении к РФ», который состоялся 1 марта с многочисленными нарушениями украинского и международного законодательства в сопровождении российских военных.
Вспоминая те события, украинцы и весь цивилизованный мир поддерживают украинский Крым, а также украинцев и крымских татар, живущих в условиях временной российской оккупации.
26 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский заявил о подписании указа об установлении 26 февраля в Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, как ежегодной памятной даты.
В этот день произошло:
- 1616 — инквизиция освободила Галилео Галилея, который отрекся от своих взглядов, но якобы заявил: «И все-таки она вертится»;
- 1878 — во Львове начался судебный процесс над Иваном Франко;
- 1895 — в Огайо (США) запатентовали стеклодувную машину;
- 1921 — основан Каменец-Подольский государственный педагогический институт;
- 1935 — изобретатель Роберт Уотсон-Уотт впервые продемонстрировал созданный им радар;
- 1939 — по вынесенному приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в Москве расстреляли первых лиц УССР и КП (б)У — П. Постышева, С. Косиора и В. Чубаря;
- 1987 — англиканская церковь предоставила право женщинам быть священниками;
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Финляндией;
- 2014 — День сопротивления оккупации Крыма. В этот день в Симферополе состоялся митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма.
В этот день родились:
- 1564 — Кристофер Марло, английский драматург и поэт, предполагаемый соавтор Шекспира;
- 1587 — Стефано Ланди, итальянский композитор и педагог римской школы эпохи раннего барокко. Внес значительный вклад в развитие ранней оперы;
- 1802 — Виктор Гюго, французский писатель;
- 1808 — Оноре Домье, французский художник, мастер сатирического рисунка и литографии;
- 1817 — Василий Лазаревский, украинский общественный деятель, беллетрист. Как и его братья, Василий Лазаревский принимал активное участие в судьбе Тараса Шевченко;
- 1821 — Феликс Зим, французский пейзажист, представитель «барбизонской школы»;
- 1829 — Леви Стросс, «отец джинсов»;
- 1842 — Камиль Фламмарион, французский ученый, автор «Популярной астрономии»;
- 1846 — «Буффало Билл» (Уильям Фредерик Коди), американский разведчик в войнах Дикого Запада, который основал традицию ковбойских родео;
- 1868 — Лев Лопатинский, актер и режиссер, директор Русского народного театра (Галичина);
- 1876 — Полина Мастерс (Голландия), самая маленькая женщина на Земле (рост 61 см);
- 1903 — Джулио Натта, итальянский химик. Лауреат Нобелевской премии по химии (1963);
- 1928 — Фэтс Домино, звезда американского рок-н-ролла;
- 1931 — Александр Врабель, народный артист Украины, певец (баритон);
- 1932 — Джонни Кэш, американский певец кантри;
- 1933 — Любомир (Гузар), Митрополит УГКЦ, кардинал;
- 1958 — Мишель Уэльбек, французский писатель, певец, сценарист, кинорежиссер. Лауреат Дублинской литературной премии (2002), Гонкуровской премии (2010) и других.
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