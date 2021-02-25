Насколько вырос госдолг Украины, рассказали в Минфине

Госдолг. Фото: Ровненские новости

https://racurs.ua/n150964-naskolko-vyros-gosdolg-ukrainy-rasskazali-v-minfine.html

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Государственный долг Украины на конец января 2021 года составил 90,74 млрд долл. США. В эквиваленте национальной валюты он составил 2 558,22 млрд грн.

По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 6,34 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 0,49 млрд долл. США. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Сообщается, что в январе 2021 года Минфин провел четыре аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и привлек в бюджет 37,5 млрд грн.

Кроме этого, нерезиденты за месяц увеличили свой портфель ОВГЗ на 10,10 млрд грн. Их доля среди владельцев внутренних государственных ценных бумаг на конец месяца составила 9,4% (95,4 млрд грн). По данным Минфина, доля государственного долга в гривне по состоянию на конец января 2021 года составляла 38,9%.

Напомним, ранее мы сообщали, что миссия МВФ в Украине завершилась ничем. В то же время Международный валютный фонд (МВФ) назвал дискуссии с представителями украинского правительства продуктивными, но некоторые вопросы так и остаются нерешенными, считают представители фонда.