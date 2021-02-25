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Ракурс
МВФ. Фото: УП

Условия для продолжения переговоров с Украиной назвал МВФ

25 фев 2021, 21:07
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Миссия МВФ в Украине завершилась ничем. В то же время Международный валютный фонд (МВФ) назвал дискуссии с представителями украинского правительства продуктивными. Однако некоторые вопросы остаются нерешенными, считают представители фонда.

Сейчас в МВФ ожидают разрешения этих вопросов в Украине, после которых можно рассчитывать на возобновление переговоров в рамках сотрудничества с МВФ. Об этом рассказал представитель МВФ Джерри Райс.

По его словам, МВФ готова начать переговоры с Украиной снова после того, как будут решены следующие вопросы:

  • улучшение управления банковским надзором НБУ;
  • фискальные риски для дефицита бюджета;
  • укрепление судебной системы.

Представитель МВФ не назвал никаких точных сроков по восстановлению переговоров с Украиной в рамках сотрудничества по программе stand-by.


Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения по отдельным политик, мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной, — заявил Райс.

Напомним, ранее мы сообщали, что провал переговоров с миссией Международного валютного фонда о получении очередного транша макрофинансовой помощи прокомментировали в парламентской фракции Владимира Зеленского «Слуга народа». Там считают, что сотрудничество с международным партнером возможно только при условии удовлетворения интересов обеих сторон.

Источник: Ракурс


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