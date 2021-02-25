Условия для продолжения переговоров с Украиной назвал МВФ

МВФ. Фото: УП

https://racurs.ua/n150962-usloviya-dlya-prodoljeniya-peregovorov-s-ukrainoy-nazval-mvf.html

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Миссия МВФ в Украине завершилась ничем. В то же время Международный валютный фонд (МВФ) назвал дискуссии с представителями украинского правительства продуктивными. Однако некоторые вопросы остаются нерешенными, считают представители фонда.

Сейчас в МВФ ожидают разрешения этих вопросов в Украине, после которых можно рассчитывать на возобновление переговоров в рамках сотрудничества с МВФ. Об этом рассказал представитель МВФ Джерри Райс.

По его словам, МВФ готова начать переговоры с Украиной снова после того, как будут решены следующие вопросы:

улучшение управления банковским надзором НБУ;

фискальные риски для дефицита бюджета;

укрепление судебной системы.

Представитель МВФ не назвал никаких точных сроков по восстановлению переговоров с Украиной в рамках сотрудничества по программе stand-by.

Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения по отдельным политик, мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной, — заявил Райс.

Напомним, ранее мы сообщали, что провал переговоров с миссией Международного валютного фонда о получении очередного транша макрофинансовой помощи прокомментировали в парламентской фракции Владимира Зеленского «Слуга народа». Там считают, что сотрудничество с международным партнером возможно только при условии удовлетворения интересов обеих сторон.