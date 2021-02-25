Не работают Facebook и Instagram. Фото: Istock

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Facebook и Instagram не работают из-за глобального сбоя. Пользователи жалуются на проблемы с входом в свой аккаунт и проблемы с отправкой сообщений.

Отмечается, что 57% пользователей Facebook Messenger жалуются на полное прекращение работы приложения, 31% — на проблемы с подключением, 11% — на проблемы с входом. Об этом сообщается на портале Downdetector.



Сначала проблемы с Facebook Messenger возникли у пользователей из США, Канады и Великобритании, впоследствии сообщения о проблемах в работе появились и на территории Европы. О полном прекращении работы Facebook сообщили 3% пользователей, 30% отмечают проблемы с входом в свой аккаунт.

63% пользователей Instagram жалуются на проблемы с лентой, 20% — на сбои с сайтом, 16% — на проблемы с входом.

Напомним, ранее мы сообщали, что пользователи Telegram (Телеграмм) сообщили о сбое в работе мессенджера. Подавляющее большинство пользователей (90%) после обеда 16 декабря заявили о проблемах с подключением, у 9% пропадали сообщения.