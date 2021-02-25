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Ракурс
Не работают Facebook и Instagram. Фото: Istock

Не работают Facebook и Instagram — в соцсетях произошел сбой (ИНФОГРАФИКА)

25 фев 2021, 20:12
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Facebook и Instagram не работают из-за глобального сбоя. Пользователи жалуются на проблемы с входом в свой аккаунт и проблемы с отправкой сообщений.

Отмечается, что 57% пользователей Facebook Messenger жалуются на полное прекращение работы приложения, 31% — на проблемы с подключением, 11% — на проблемы с входом. Об этом сообщается на портале Downdetector.

Динамика работы Инстаграма. Фото: DownsetectorСначала проблемы с Facebook Messenger возникли у пользователей из США, Канады и Великобритании, впоследствии сообщения о проблемах в работе появились и на территории Европы. О полном прекращении работы Facebook сообщили 3% пользователей, 30% отмечают проблемы с входом в свой аккаунт.


Динамика работы Фейсбука. Фото: Downdetector63% пользователей Instagram жалуются на проблемы с лентой, 20% — на сбои с сайтом, 16% — на проблемы с входом.

Напомним, ранее мы сообщали, что пользователи Telegram (Телеграмм) сообщили о сбое в работе мессенджера. Подавляющее большинство пользователей (90%) после обеда 16 декабря заявили о проблемах с подключением, у 9% пропадали сообщения.

Источник: Ракурс


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