Не працюють Facebook та Instagram — у соцмережах cтався збій (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150961-ne-pracuut-facebook-ta-instagram-u-socmerejah-ctavsya-zbiy-infografika.htmlРакурс
Facebook та Instagram не працюють через глобальний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з входом у свій аккаунт та відправленням повідомлень.
Зазначається, що 57% користувачів Facebook Messenger скаржаться на повне припинення роботи додатку, 31% — на проблеми з підключенням, 11% — на проблеми з входом. Про
це повідомляється на порталі Downdetector.
Спочатку проблеми з Facebook Messenger виникли у користувачів з США, Канади та Великої Британії, згодом повідомлення про проблеми в роботі з’явилися
і на території Європи. Про повне припинення роботи Facebook повідомили 3% користувачів, 30% відзначають проблеми з входом у свій обліковий запис.
63% користувачів Instagram скаржаться на проблеми зі стрічкою, 20% — на збої з сайтом, 16% — на проблеми з входом.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що користувачі Telegram (Телеграм) повідомили про збій в роботі месенджера. Переважна більшість користувачів (90%) по обіді 16 грудня заявили про проблеми з підключенням, у 9% не потрапляють повідомлення.