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Ракурс
Не працюють Facebook та Instagram. Фото: Istock

Не працюють Facebook та Instagram — у соцмережах cтався збій (ІНФОГРАФІКА)

25 лют 2021, 20:12
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Facebook та Instagram не працюють через глобальний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з входом у свій аккаунт та відправленням повідомлень.

Зазначається, що 57% користувачів Facebook Messenger скаржаться на повне припинення роботи додатку, 31% — на проблеми з підключенням, 11% — на проблеми з входом. Про це повідомляється на порталі Downdetector.

Динаміка роботи Інстаграму. Фото: Downsetector

Спочатку проблеми з Facebook Messenger виникли у користувачів з США, Канади та Великої Британії, згодом повідомлення про проблеми в роботі з’явилися і на території Європи. Про повне припинення роботи Facebook повідомили 3% користувачів, 30% відзначають проблеми з входом у свій обліковий запис.
Динаміка роботи Фейсбуку. Фото: Downdetector


63% користувачів Instagram скаржаться на проблеми зі стрічкою, 20% — на збої з сайтом, 16% — на проблеми з входом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що користувачі Telegram (Телеграм) повідомили про збій в роботі месенджера. Переважна більшість користувачів (90%) по обіді 16 грудня заявили про проблеми з підключенням, у 9% не потрапляють повідомлення.

Джерело: Ракурс


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