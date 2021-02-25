Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Леся Українка. Фото: Укрпошта

Леся Українка у незвичному образі постала на марці (ФОТО)

25 лют 2021, 19:56
999

Леся Українка постала на ексклюзивному конверті та марці, які створила «Укрпошта». На конверті та марці від компанії до 150-річчя Лесі Українки зображений портрет поетеси у стилі поп-арт та найвідоміші рядки із віршів авторки.

Компанія вирішила поекспериментувати зі стилем марки та конверту та створила зображення у сучасному стилі. Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти».

Леся Українка на конверті. Фото: Укрпошта

Повідомляється, що для створення дизайну цього конверту та марки були використанні сучасні тренди в стилістиці соцмереж, а не традиційне класичне зображення. Таким чином у компанії хотіли зобразити відому українську поетесу Лесю Українку по-новому.

Леся Українка на марці. Фото: Укрпошта


Ми залучаємо художників із сучасним баченням, і я вдячний авторові концепту конверту і штемпелів спецпогашення, художникові Володимиру Тарану, який зумів так поєднати дві епохи, — розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мультфільм «Мавка. Лісова пісня» знімають в Україні. Студія Animagrad 25 лютого випустила тизер-трейлер повнометражного анімаційного фільму за мотивами драми-феєрії Лесі Українки. Ця подія відбулася у день 150-річного ювілею письменниці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів