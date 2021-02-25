Маркарова стала новим послом України у США. Фото: Офіс президента

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Оксана Маркарова, колишній міністр фінансів України, стала новим послом України у США. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ № 75/2021.

Зеленський зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги над іншими — патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США. Про це повідомляє прес-служба президента.





Президент наголосив, що Маркаровій у своїй роботі необхідно зосередитися на налагодженні діалогу з адміністрацією Джо Байдена. Також вона мусить активно працювати з Конгресом США і підтримувати постійний діалог із законодавцями та зміцнювати двопартійну підтримку України.

Зеленський наголосив, що новий посол України має долучити США до процесу врегулювання ситуації на Донбасі та докласти зусиль до деокупації Криму. Також місією Маркарової буде переконання США у необхідності посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо проекту «Північний потік — 2».

Я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: у залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, у просуванні українського експорту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю, — заявив Зеленський.



Оксана Маркарова — український фінансист та колишній міністр фінансів України. Була призначена 29 серпня 2019 року. Член РНБО з 31 травня 2019 до 13 березня 2020. Після відставки з посади міністра заснувала Фундацію розвитку ринку капіталу та запустила стартап Archidata.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Оксану Маркарову пропонують на посаду посла України в Сполучених Штатах Америки. Кандидатуру екс-глави Мінфіну президентові Володимиру Зеленському запропонував розглянути міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.