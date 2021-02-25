Погода на завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150958-vesnyane-teplo-pryhodyt-v-ukrayinu-pogoda-na-26-lutogo-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 26 лютого очікується переважно сонячна та по-весняному тепла. У Криму температура повітря досягне позначки +13°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +5° до +18°. Ночі цієї доби будуть морозними. Вітер обіцяють західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 26 лютого буде сонячною та теплою. Вночі повітря досягне позначки +3°, а вдень температура триматиметься на рівні від +10° до +12° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується плюсова, без опадів. Температура повітря вночі складе від 0° до +2°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +13°.

Погодні умови в Одесі очікуються теплі та сонячні, опади не прогнозуються. Повітря вдень прогріється до +15°, вночі також очікується плюсова температура.

Погода у Львові завтра прогнозується неочікувано спекотна. Температурні показники будуть такими: уночі +1…+3° тепла, а вдень +16…+18° тепла.

Погода в Карпатах 26 лютого прогнозується тепла та сонячна, на небі можливі невеличкі хмари. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від 0° до +2° тепла, а вдень температура сягне +18° тепла за Цельсієм.



Геомагнітна обстановка в Україні 26 лютого прогнозується переважно спокійні, можливі невеликі магнітні збурення.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні у березні 2021 року буде близькою до середніх багаторічних значень. Середня місячна температура становитиме 0…+6° (Криму — до +3°).