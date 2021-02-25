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Погода на завтра. Фото: Istock

Весняне тепло приходить в Україну — погода на 26 лютого (КАРТА)

25 лют 2021, 18:51
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Погода в Україні 26 лютого очікується переважно сонячна та по-весняному тепла. У Криму температура повітря досягне позначки +13°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +5° до +18°. Ночі цієї доби будуть морозними. Вітер обіцяють західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 26 лютого буде сонячною та теплою. Вночі повітря досягне позначки +3°, а вдень температура триматиметься на рівні від +10° до +12° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується плюсова, без опадів. Температура повітря вночі складе від 0° до +2°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +13°.

Погодні умови в Одесі очікуються теплі та сонячні, опади не прогнозуються. Повітря вдень прогріється до +15°, вночі також очікується плюсова температура.

Погода у Львові завтра прогнозується неочікувано спекотна. Температурні показники будуть такими: уночі +1…+3° тепла, а вдень +16…+18° тепла.

Погода в Карпатах 26 лютого прогнозується тепла та сонячна, на небі можливі невеличкі хмари. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від 0° до +2° тепла, а вдень температура сягне +18° тепла за Цельсієм.
Погода в Україні на 26 лютого. Карта: Укргідрометцентр


Геомагнітна обстановка в Україні 26 лютого прогнозується переважно спокійні, можливі невеликі магнітні збурення.

Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні у березні 2021 року буде близькою до середніх багаторічних значень. Середня місячна температура становитиме 0…+6° (Криму — до +3°).

Джерело: Ракурс


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