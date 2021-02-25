Тюлень. Фото: СBC

https://racurs.ua/ua/n150957-tulen-vlashtuvav-promenad-vulycyamy-kanady-porushnyk-potrapyv-na-video.html

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Тюлень вибрався на сушу і влаштував прогулянку вулицями в канадській провінції Острів Принца Едуарда. Поліція «затримала» чергового тюленя, який пересувався тротуаром.

Офіційні представники Фонду дикої природи заявили, що вони отримують все більше повідомлень про тюленів, які виходять на сушу через нестачу морського льоду. Про це повідомляє CBC News.





Місцева мешканка Ліліан Рейнольдс повідомила про тюленя, що гуляє вулицею, у вівторок, 23 лютого. Вона помітила тварину з вікна свого будинку і поспішила їй на допомогу. До прибуття поліції жінка доглядала за тюленем, щоб його не збила автівка.

Зазначається, що ця незвичайна тварина змогла відповзти на 800 м від найближчого водоймища. Поліцейські завернули тюленя в ковдру і доставили на узбережжі моря. Морського жителя повернули в природне середовище.



Причинами виходу з моря дослідники називають зниження кількості морського льоду в водах, через що самки тюленів виходять на сушу для виведення потомства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що комендантської години в Чилі, яку оголосили для стримування поширення COVID-19, дотримуються не всі. Відсутність людей і автомобілів на вулицях спонукає диких тварин вільно заходити в міста. Нещодавно на вулицях прибережного міста місцеві помітили морського слона, який заблукав після того, як його викинуло на берег.