Тюлень. Фото: CBC

https://racurs.ua/n150957-tulen-ustroil-promenad-po-ulicam-kanady-narushitel-popal-na-video.html

Ракурс

Тюлень выбрался на сушу и устроил прогулку по улицам в канадской провинции Остров Принца Эдуарда. Полиция «задержала» очередного тюленя, который передвигался по тротуару.

Официальные представители Фонда дикой природы заявили, что они получают все больше звонков о тюленях, которые выбираются на сушу из-за недостатка морского льда. Об этом сообщает CBC News.





Местная жительница Лилиан Рейнольдс сообщила о прогуливающемся по улице тюлене во вторник, 23 февраля. Она заметила животное из окна своего дома и поспешила ему на помощь. До прибытия полиции женщина присматривала за тюленем, чтобы его не сбила машина.

Отмечается, что это необычное животное смогло отползти на 800 м от ближайшего водоема. Полицейские завернули тюленя в одеяло и доставили на побережье моря. Морского жителя вернули в естественную среду обитания.





Причинами для выхода из моря исследователи называют снижение количества морского льда в водах, из-за чего самки тюленей выходят на сушу для разведения потомства.

Напомним, ранее мы сообщали, что комендантского часа в Чили, который объявили для сдерживания распространения COVID-19, придерживаются не все. Отсутствие людей и автомобилей на улицах побуждает диких животных свободно заходить в города. Недавно на улицах прибрежного города местные заметили морского слона, который заблудился после того, как его выбросило на берег.