Лукашенко. Фото: Tut.by

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Протесты в Беларуси пошли на спад, однако органы предварительного расследования Беларуси получили 4 тыс. 644 жалобы о применении физической силы и спецсредств представителями силовых структур, которые разгоняли протесты.

Соответствующие данные озвучила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека с докладом по Беларуси.

Сообщается, что в информационной записке правительства Беларуси говорится о том, что органы предварительного расследования получили 4 тыс. 644 жалобы о применении физической силы и спецсредств представителями МВД, которые разгоняли несанкционированные протесты. Однако там же говорится, что 1 тыс. 50 из этих жалоб были отклонены.

Также в записке не говорится о том, в отношении скольких представителей силовиков были проведены расследования или выдвинуты обвинения в чрезмерном применении силы.

По информации из других источников мы пришли к выводу, что ни одна из жалоб не привела к открытию уголовного дела, — заявила Бачелет.



Она подчеркнула, что ситуация в Беларуси только ухудшается, а правительство по-прежнему разгоняет протесты. Также в ООН обеспокоены законодательными поправками, которые сейчас готовятся, для того чтобы обеспечить более суровые наказания за участие в мирных протестах.

Напомним, ранее мы сообщали, что эстонская разведка допускает, что в случае войны или кризиса Россия может использовать Беларусь как плацдарм для развертывания войск. Несмотря на экономические и политические разногласия, Россия и Беларусь тесно сотрудничают в военной сфере.