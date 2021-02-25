Хочу быть только в Минэнерго — Витренко о третьем назначении в Раде

https://racurs.ua/n150955-hochu-byt-tolko-v-minenergo-vitrenko-o-tretem-naznachenii-v-rade.html

Ракурс

Юрий Витренко, исполняющий обязанности министра энергетики Украины, заявил, что его приглашали лишь на должность первого вице-премьера — министра энергетики, поэтому он, вероятно, не будет рассматривать других кадровых предложений.

С точки зрения здравого смысла все же должен быть полноценный министр. Какой-либо временно исполняющий обязанности — это временное решение, — отметил Витренко в ответ на вопрос об исполнении возложенных на него обязанностей в статусе и. о. благодаря принятию Верховной Радой президентского закона.

В то же время Витренко добавил, что не владеет информацией о возможном внесении его кандидатуры на голосование в парламент в третий раз.

Меня приглашали на должность первого вице-премьера — министра энергетики. Другие предложения мне не поступали. Я не рассматривал и не уверен, что буду рассматривать, — отметил и. о. министра.

Напомним, Верховная Рада во время внеочередного заседания 23 февраля поддержала с предложениями президента Владимира Зеленского законопроект о восстановлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за COVID-19. Законопроект предусматривает возможность продления срока полномочий исполняющих обязанности министров, в том числе и Витренко. До этого парламент дважды не поддержал его кандидатуру в министры.