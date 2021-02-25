Хочу бути тільки в Міненерго — Вітренко про третє призначення в Раді

https://racurs.ua/ua/n150955-hochu-buty-tilky-v-minenergo-vitrenko-pro-tretie-pryznachennya-v-radi.html

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Юрій Вітренко, виконуючий обов’язки міністра енергетики України, заявив, що його запрошували лише на посаду першого віце-прем'єра — міністра енергетики, тому він, ймовірно, не розглядатиме інших кадрових пропозицій.

З точки зору здорового глузду все ж повинен бути повноцінний міністр. Якийсь тимчасово виконуючий обов’язки — це тимчасове рішення, — зазначив Вітренко у відповідь на запитання щодо виконання покладених на нього обов’язків у статусі в. о. завдяки ухваленню цього тижня Верховною Радою президентського закону.

Водночас Вітренко додав, що не володіє інформацією про можливе внесення його кандидатури на голосування у парламенті втретє.

Мене запрошували на посаду першого віце-прем'єра — міністра енергетики. Інші пропозиції мені не надходили. Я не розглядав і не впевнений, що розглядатиму, — наголосив в. о. міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада під час позачергового засідання 23 лютого підтримала з пропозиціями президента Володимира Зеленського законопроект про відновлення проведення конкурсів на посади державної служби, які були припинені через COVID-19. Законопроект передбачає можливість продовження терміну повноважень виконуючих обов’язки міністрів, зокрема й Вітренка. До цього парламент двічі не підтримав його кандидатуру в міністри.