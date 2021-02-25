В Авакова розкрили причину блокування понад 400 сайтів в Україні

Геращенко. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n150954-v-avakova-rozkryly-prychynu-blokuvannya-ponad-400-saytiv-v-ukrayini.html

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Блокування 426 сайтів в Україні пояснив заступник очільника Міністерства внутрішніх справ (МВС) Антон Геращенко.

За його словами, блокування інтернет-ресурсів пов’язане з ініціативою одного з українських судів, який задовольнив позов фігуранта журналістського розслідування, який позвався проти усіх медіа, що робили про нього публікації. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Геращенко заявив, що саме рішення суду стало причиною накладення арешту на медіаресурси.

Є такий громадянин — Олександр Пан. Йому дуже не подобалося те, що про нього писали на різних інтернет-сайтах в різний час, називаючи його шахраєм та пройдисвітом, а також називаючи його іншими неприємними епітетами. 17 грудня 2020 року він звернувся в поліцію зі скаргою на нібито скоєні проти нього шахрайські дії, — розповів Геращенко.

Згодом правоохоронці зареєстрували відповідну заяву, а чоловік, разом з адвокатами, звернувся до суду та попросив арештувати сайти, які про нього писали. Справу розглядала суддя Катерина Плахотнюк, яка 4 лютого задовольнила позов Пана та визнала 426 сайтів як такі, що «принижують честь і гідність Пана». Саме на них й було накладено арешт. Рішення суду направили до поліції та Нацкомісії з регулювання сфери зв’язку та інформатизації. Натомість ніяких реальних дій, які б заподіяли шкоду власникам інтернет-ресурсів нанесено не було.

Він розповів, що поліція вже відкликала супровідний лист до Нацкомісії, а кримінальну справу перевірить Головне слідче управління. В разі відсутності складу злочину її закриють. Також заступник Авакова анонсував «окрему розмову» з Олександром Паном.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні заборонили функціонування 426 сайтів, серед яких низка російських та українських засобів масової інформації, ресурси про криптовалюти, а також популярна блог-платформа LiveJournal. Голосіївський районний суд наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі під час використання 426 сайтів.