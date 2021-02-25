У Авакова раскрыли причину блокировки более 400 сайтов в Украине

Геращенко. Фото: МВД

https://racurs.ua/n150954-u-avakova-raskryli-prichinu-blokirovki-bolee-400-saytov-v-ukraine.html

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Блокировку 426 сайтов в Украине объяснил заместитель главы Министерства внутренних дел (МВД) Антон Геращенко.

По его словам, блокирование интернет-ресурсов связано с инициативой одного из украинских судов, который удовлетворил иск фигуранта журналистского расследования. Он подал иск против всех медиа, которые делали о нем публикации. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Геращенко заявил, что именно решение суда стало причиной наложения ареста на медиаресурсы.

Есть такой гражданин — Александр Пан. Ему очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем, а также называя его другими неприятными эпитетами. 17 декабря 2020 года он обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия, — рассказал Геращенко.

Впоследствии правоохранители зарегистрировали соответствующее заявление, а он, вместе с адвокатами, обратился в суд и попросил арестовать сайты, которые о нем писали. Дело рассматривала судья Екатерина Плахотнюк, которая 4 февраля удовлетворила иск Пана и признала 426 сайтов как унижающие честь и достоинство. Именно на них и был наложен арест. Решение суда направили в полицию и Нацкомиссию по регулированию сферы связи и информатизации. В то же время никаких реальных действий, которые причинили бы ущерб владельцам интернет-ресурсов нанесено не было.

Он рассказал, что полиция уже отозвала сопроводительное письмо в Нацкомиссию, а уголовное дело проверит Главное следственное управление. В случае отсутствия состава преступления его закроют. Также заместитель Авакова анонсировал «отдельный разговор» с Александром Паном.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине запретили функционирование 426 сайтов, среди которых ряд российских и украинских средств массовой информации, ресурсы о криптовалюте, а также популярная блог-платформа LiveJournal. Голосеевский районный суд наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети при использовании 426 сайтов.