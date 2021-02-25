Медведчук. Фото: Комментарии. юа

https://racurs.ua/n150950-mediaholding-medvedchuka-pribral-k-rukam-lvovskiy-telekanal-zayavlenie.html

Ракурс

Телеканалы Медведчука, входящих в медиахолдинг «Новости», решили возобновить свою работу под другим названием. Они приобрели лицензию на вещание у львовянина Романа Любицкого, который владеет лицензией львовского телеканала НТА.

Соглашение касается продажи телеканала «Первый независимый», которое состоялось 24 февраля. Владельцами стали 100 сотрудников подсанкционных каналов Медведчука NewsOne, ZIK, «112-Украина». Об этом сообщает команда телеканала НТА на своей странице в Facebook.



Сообщается, что Роман Любицкий также является директором «Независимого телевизионного агентства». Его коллектив выступил против продажи канала медиахолдингу Медведчука, который действует в интересах страны-агрессора России. Теперь они требуют отстранить Любицкого от занимаемой должности.

В то же время в медиахолдинге «Новости» сообщили о предоставлении возможности работать журналистам с пропагандистских каналов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины пыталась смягчить санкции, которые Совет национальной безопасности и обороны ввел против восьми физических лиц и 19 компаний, в том числе против Тараса Козака и Виктора Медведчука. Но в СНБО поддержали более жесткий вариант.