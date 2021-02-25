Школьник с Житомирщины взломал аккаунты учителей и развлекался, издеваясь над их коллегами

Школьник. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150949-shkolnik-s-jitomirschiny-vzlomal-akkaunty-uchiteley-i-razvlekalsya-izdevayas-nad-ih-kollegami.html

Ракурс

На Житомирщине школьник взломал аккаунты учителей и от их имени оскорблял коллег на учебных веб-платформах.

Сообщения с травлей вскоре заметили сами владельцы аккаунтов и обратились в полицию. Теперь родителям парня и директору учебного заведения грозит административная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Житомирской области.

Сообщается, что первым пожаловался один из педагогов, однако директор учебного заведения не обратил внимание на ситуацию, и не видел необходимости обращаться в полицию.

Некоторое время учителю, который администрировал учебную платформу, удавалось удалять оскорбительные комментарии, однако вместо них появлялись новые. Наконец он проверил информацию, откуда публикуются сообщения с травлей, и передал эти сведения в полицию самостоятельно. Инициатором буллинга учителей оказался 15-летний ученик этого же учебного заведения — он взломал отдельные аккаунты и развлекался, травя учителей.

Инспекторы ювенальной превенции провели разъяснительную работу с подростком о недопустимости подобного поведения и правовых последствиях систематической травли. Поскольку парень не достиг возраста наступления административной ответственности, то протокол по факту буллинга составили на его мать. Также административный протокол был оформлен на директора учебного заведения. По ст. 173−4 (буллинг участника образовательного процесса) КоАП директору грозит штраф или исправительные работы.

Напомним, ранее мы сообщали, что буллинг в школе зафиксировали в одном из учебных заведений на Херсонщине. Полицейские составили админпротокол на родителей ученика, который издевался над одноклассником с особыми образовательными потребностями. О психологическом издевательстве 13-летнего ученика над 12-летним одноклассником сообщила социальный педагог.