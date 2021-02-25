Школяр на Житомирщині зламав акаунти вчителів та розважався, цькуючи їхніх колег

Школяр. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150949-shkolyar-na-jytomyrschyni-zlamav-akaunty-vchyteliv-ta-rozvajavsya-ckuvavshy-yihnih-koleg.html

Ракурс

На Житомирщині школяр зламав акаунти вчителів та від їхнього імені ображав колег на навчальних веб-платформах.

Цькування хлопця невдовзі запримітили самі власники акаунтів та звернулися до поліції. Тепер батькам хлопця і директорові навчального закладу загрожує адміністративна відповідальність. Про це повідомляє прес-служба поліції у Житомирській області.

Повідомляється, що першим поскаржився один з педагогів, однак директор навчального закладу не звернув увагу на ситуацію і не вбачав потреби звертатись до правоохоронців.

Певний час вчителю, який адміністрував навчальну платформу, вдавалось видаляти образливі коментарі, однак замість них з’являлись нові. Врешті він перевірив інформацію, звідки публікуються цькування, і передав ці відомості у поліцію самостійно. Ініціатором булінгу вчителів виявився 15-річний учень цього ж навчального закладу — він зламав окремі акаунти і розважався, цькуючи вчителів.

Інспектори ювенальної превенції провели роз’яснювальну роботу з підлітком щодо неприпустимості подібної поведінки та правових наслідків систематичного цькування. Оскільки хлопець не досяг віку настання адміністративної відповідальності, то протокол за фактом булінгу складено відносно його матері. Також адміністративний протокол було оформлено на директора навчального закладу. За ст. 173−4 (Булінг учасника освітнього процесу) КУпАП директору загрожує штраф або виправні роботи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що булінг у школі зафіксували в одному з навчальних закладів на Херсонщині. Поліцейські склали адмінпротокол на батьків учня, який знущався з однокласника з особливими освітніми потребами. Про психологічне знущання 13-річного учня над 12-річним однокласником повідомила соціальний педагог.