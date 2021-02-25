Телеканали Медведчука. Фото: Коментарі.юа

https://racurs.ua/ua/n150950-mediaholdyng-medvedchuka-prybrav-do-ruk-lvivskyy-telekanal-zayava.html

Ракурс

Телеканали Медведчука, які входять у медіахолдинг «Новости», вирішили відновити свою роботу під іншою назвою. Вони придбали ліцензію на мовлення у львів’янина Романа Любицького, який володіє ліцензією львівського телеканалу НТА.

Угода стосується продажу телеканалу «Перший незалежний», яка відбулася 24 лютого. Власниками стали 100 співробітників підсанкційних каналів Медведчука NewsOne, ZIK, «112-Україна». Про це повідомляє команда телеканалу НТА на своїй сторінці у Facebook.





Повідомляється, що Роман Любицький також є директором «Незалежного телевізійного агентства». Його колектив виступив проти продажу каналу медіахолдингу Медведчука, який діє в інтересах країни-агресора Росії. Тепер вони вимагають відсторонити Любицького від займаної посади.

Натомість в медіахолдингу «Новини» повідомили про надання можливості працювати журналістам з пропагандистських каналів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України намагалася пом’якшити санкції, які Рада національної безпеки та оборони ввела проти восьми фізичних осіб та 19 компаній, зокрема проти Тараса Козака та Віктора Медведчука. Але в РНБО підтримали більш жорсткий варіант.