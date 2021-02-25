Беларусь стала военным округом России, фото — Белрынок

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Эстонская разведка допускает, что в случае войны или кризиса Россия может использовать Беларусь как плацдарм для развертывания войск.

Несмотря на экономические и политические разногласия, Россия и Беларусь тесно сотрудничают в военной сфере, говорится в докладе разведки Эстонии.

Например, проводят совместные военные учения, большинство из которых происходят на белорусской территории. Союзное государство России и Беларуси существенно продвинулось в военной интеграции, говорится в документе.

По мнению эстонских разведчиков, в силу своего географического расположения Беларусь является необходимым буфером для России. Глубины этому стратегическому направлению добавляет западная граница.

Также отмечается, что в случае кризиса или войны Беларусь станет для России военным плацдармом, а доступ НАТО к Сувалкскому коридору будет заблокирован. Это повлияет на воздушное пространство Польши и балтийских стран.

Имеет значение и сходство структуры вооруженных сил обоих государств, а также подобное восприятие угрозы и фундаментальное понимание боевого и оперативного искусства белорусских и российских офицеров, получивших образование в советской и российской армии, отмечает разведка Эстонии.

Напомним, февральские переговоры президентов России и Беларуси в Сочи продолжались более четырех часов.