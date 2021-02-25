Білорусь стала військовим округом Росії, фото — Белринок

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Естонська розвідка допускає, що у випадку війни чи кризи Росія може використати Білорусь як плацдарм для розгортання військ.

Про це йдеться в доповіді розвідки Естонії.

Попри економічні та політичні розбіжності, Росія і Білорусь тісно співпрацюють у військовій сфері. Наприклад, проводять спільні військові навчання, більшість з яких відбуваються на білоруській території. Союзна держава Росії та Білорусі істотно просунулася у військовій інтеграції, говориться у документі.

На думку естонських розвідників, через своє географічне розташування Білорусь є необхідним буфером для Росії. Глибини цього стратегічному напрямку додає західний кордон.

Також наголошується, що у випадку кризи або війни Білорусь стане для Росії військовим плацдармом, а доступ НАТО до Сувалкського коридора буде заблокований. Це вплине на повітряний простір Польщі та балтійських країн.

Має значення й схожість структури збройних сил обох держав, а також подібне сприйняття загрози і фундаментальне розуміння бойового та оперативного мистецтва білоруських та російських офіцерів, які отримали освіту в радянській і російській армії, зазначає розвідка Естонії.

Нагадаємо, лютневі переговори президентів Росії та Білорусі у Сочі тривали понад чотири години.