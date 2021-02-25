Гігантського метелика виявили в Австралії. Фото: naurok.com.uа

https://racurs.ua/ua/n150952-gigantskogo-metelyka-vyyavyly-v-avstraliyi-foto.html

Ракурс

Величезного метелика в Австралії сім’я знайшла під час прогулянки.

Він здивував навіть звиклих до всіляких дивацтв місцевої природи австралійців — комаха виявилася більшою за стиснутий кулак дорослої людини. Фотографіями поділилися на сторінці спільноти Amateur Entomology Australia.

Розмах крил цих комах може досягати 25 см, а довжина тіла — 15 см. Метелики мають сіре забарвлення та одну темну пляму на тілі.

Протягом дня вони ховаються на стовбурах дерев і гілках, складаючи свої крила з боків тіла.

Зазвичай їх можна побачити в літні місяці. Ці комахи гинуть після спарювання і відкладання яєць.

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