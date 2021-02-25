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Гігантського метелика виявили в Австралії. Фото: naurok.com.uа
Гігантського метелика виявили в Австралії (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n150952-gigantskogo-metelyka-vyyavyly-v-avstraliyi-foto.htmlРакурс
Величезного метелика в Австралії сім’я знайшла під час прогулянки.
Він здивував навіть звиклих до всіляких дивацтв місцевої природи австралійців — комаха виявилася більшою за стиснутий кулак дорослої людини. Фотографіями поділилися на сторінці спільноти Amateur Entomology Australia.
Розмах крил цих комах може досягати 25 см, а довжина тіла — 15 см. Метелики мають сіре забарвлення та одну темну пляму на тілі.
Протягом дня вони ховаються на стовбурах дерев і гілках, складаючи свої крила з боків тіла.
Зазвичай їх можна побачити в літні місяці. Ці комахи гинуть після спарювання і відкладання яєць.
Нагадаємо, на острові Тайвань виявили унікальне лігво гігантського хижого хробака.
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