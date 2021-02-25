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Ракурс
Гігантського метелика виявили в Австралії. Фото: naurok.com.uа

Гігантського метелика виявили в Австралії (ФОТО)

25 лют 2021, 17:08
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Величезного метелика в Австралії сім’я знайшла під час прогулянки.

Він здивував навіть звиклих до всіляких дивацтв місцевої природи австралійців — комаха виявилася більшою за стиснутий кулак дорослої людини. Фотографіями поділилися на сторінці спільноти Amateur Entomology Australia.

Гігантського метелика виявили в Австралії. Фото: Facebook

Розмах крил цих комах може досягати 25 см, а довжина тіла — 15 см. Метелики мають сіре забарвлення та одну темну пляму на тілі.

Гігантського метелика виявили в Австралії. Фото: Facebook

Протягом дня вони ховаються на стовбурах дерев і гілках, складаючи свої крила з боків тіла.


Зазвичай їх можна побачити в літні місяці. Ці комахи гинуть після спарювання і відкладання яєць.

Нагадаємо, на острові Тайвань виявили унікальне лігво гігантського хижого хробака.

Джерело: Ракурс


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